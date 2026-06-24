π. Σεραφείμ (Ζήσης), "Συμπτώματα καί τεκμήρια τῆς σταδιακῆς μασονοποίησης τῆς Ἐκκλησίας (Ζ΄)".

"Τά φιλοσοφικά ρεύματα Μπερξονισμοῦ, Ὑπαρξισμοῦ, καί Περσοναλισμοῦ, ἀλλά καί ὁ Ἰσλαμισμός, συμβατά μέ τίς μασονικές στοχεύσεις". Τήν Κυριακή, 14 Ἰουνίου 2026, ὁ ὁσ. Μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες

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) συνέχισε μέ τό ζ΄ (7ο) μέρος τῆς σειρᾶς παρουσιάσεων σχετικῶς μέ τά (τεκμηριωμένως, ἀπό ντοκουμέντα) μασονικά δόγματα καί τίς μασονικές πρακτικές πού ἔχουν ἀπό μακροῦ ἀναδυθεῖ ἤ ἀναδύονται αὐτήν τήν στιγμή στό περιβάλλον τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (καί ὄχι μόνον). Στήν ἑβδόμη αὐτή συνέχεια, τελευταία γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2025-2026, ὁ π. Σεραφείμ παρουσίασε τίς σχέσεις τῶν φιλοσοφικῶν ρευμάτων τοῦ Μπερξονισμοῦ καί τοῦ (ἐπηρεασθέντος ἀπό αὐτόν) Ὑπαρξισμοῦ μέ τήν Μασονία, καί τό πῶς τό δεύτερο ὁδήγησε στόν ἐπικρατοῦντα σήμερα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικό πολύμορφο Περσοναλισμό. Ἐπίσης, τήν ἀπρόσμενα θετική ἀποτίμηση τοῦ "προφήτου τοῦ Ἰσλάμ" Μωάμεθ πού ἀπαντᾶται στά γραπτά τῶν ἀποκρυφιστῶν.