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Tutto quello di cui abbiamo bisogno è Amore (messaggio di ringraziamento)
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368 views • December 28, 2021
Video originale di tellmewhatyoulove's back https://youtu.be/0StsHOYYwEE
Musiche usate : https://youtu.be/awT8XJTMZdQ?list=LL
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My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
Musiche usate : https://youtu.be/awT8XJTMZdQ?list=LL
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.
https://www.tinelli.eu
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
COPIA OMAGGIO https://issuu.com/dirose/docs/risveglio_copia_omaggio
https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
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