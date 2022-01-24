Ursula von der Leyen sobre los pasaportes Covid de la UE:



"Sobre la tecnología de los pasaportes de vacunas, todos los ciudadanos de la UE y residentes podrán usar una billetera de identidad digital personal".



➡️Hay que entender algo: No están reculando con el pasaporte, es un paso hacia atrás estratégico.



➡️Lo que se busca es la identidad digital basada en proyectos como el ID2020, en donde toda nuestra información estará almacenada y compartida a nivel global. La protección de datos era, es y será una mentira.



Por eso es clave la lucha contra el globalismo, entre otras cosas.



Puedes seguirme en:



⚪Telegram 🟠Odysse ⚫Brighteon