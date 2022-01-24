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Ursula von der Leyen sobre los pasaportes Covid de la UE:
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10 views • January 24, 2022
Ursula von der Leyen sobre los pasaportes Covid de la UE:
"Sobre la tecnología de los pasaportes de vacunas, todos los ciudadanos de la UE y residentes podrán usar una billetera de identidad digital personal".
➡️Hay que entender algo: No están reculando con el pasaporte, es un paso hacia atrás estratégico.
➡️Lo que se busca es la identidad digital basada en proyectos como el ID2020, en donde toda nuestra información estará almacenada y compartida a nivel global. La protección de datos era, es y será una mentira.
Por eso es clave la lucha contra el globalismo, entre otras cosas.
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"Sobre la tecnología de los pasaportes de vacunas, todos los ciudadanos de la UE y residentes podrán usar una billetera de identidad digital personal".
➡️Hay que entender algo: No están reculando con el pasaporte, es un paso hacia atrás estratégico.
➡️Lo que se busca es la identidad digital basada en proyectos como el ID2020, en donde toda nuestra información estará almacenada y compartida a nivel global. La protección de datos era, es y será una mentira.
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