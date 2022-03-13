Cannabis: Unboxing Video! 'Weed And Wrestling' | 'DabPress' 6 Ton Hydraulic "Rosin Press Machine"

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A rosin press is a machine that uses two heated plates and downward force, combined with filter material, to create the concentrate known as rosin.



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6 Ton Hydraulic Rosin Press Machine - Dabpress



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