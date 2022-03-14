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Los santificados sereán pronto arrebatados como primícias
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2 views • March 14, 2022
mados,
Deus mandou estas mensagens para avisar seus servos do que em breve ocorrerá, para que se preparem.
URGENTE GRANDE TERREMOTO E TSUNAMI, veja no links, Deus detalha os eventos de apocalipse:
em vídeos com todas mensagens no Canal Bispa Magda e Apostolo Joao Caminho do Senhor.
https://www.youtube.com/user/nadjajes...
Por escrito todas as cartas :
https://maiorehdeus.blogspot.com/2018...
OU
https://wordpress.com/post/rumoaocami...
Síntese das cartas detalhando o apocalipse:
https://maiorehdeus.blogspot.com/2018...
Evidências bíblicas do arrebatamento em duas etapas: primicia e colheita final na Volta de Cristo.
https://maiorehdeus.blogspot.com/2018...
A paz do Senhor Jesus
Jesus disse: " Minha casa será chamada Casa de oração".
e-mail: [email protected]
Deus mandou estas mensagens para avisar seus servos do que em breve ocorrerá, para que se preparem.
URGENTE GRANDE TERREMOTO E TSUNAMI, veja no links, Deus detalha os eventos de apocalipse:
em vídeos com todas mensagens no Canal Bispa Magda e Apostolo Joao Caminho do Senhor.
https://www.youtube.com/user/nadjajes...
Por escrito todas as cartas :
https://maiorehdeus.blogspot.com/2018...
OU
https://wordpress.com/post/rumoaocami...
Síntese das cartas detalhando o apocalipse:
https://maiorehdeus.blogspot.com/2018...
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A paz do Senhor Jesus
Jesus disse: " Minha casa será chamada Casa de oração".
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