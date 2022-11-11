Guy Boulianne est sur la liste de Myrotvorets, par Zradio

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Jeudi le 10 novembre 2022, François-René Milot de Zradio, a parlé du fait que le nom de Guy Boulianne a été ajouté sur la très sinistre et dangereuse liste de Myrotvorets du gouvernement ukrainien. Écoutez l'émission intégrale à cette adresse : https://rumble.com/v1t28qs-wj62-lune-de-sang.html
ARTICLE À LIRE : https://www.guyboulianne.info/2022/11/07/un-journaliste-canadien-menace-le-nom-de-guy-boulianne-a-ete-ajoute-sur-la-liste-des-personnes-a-tuer-de-myrotvorets-pacificateur-en-ukraine