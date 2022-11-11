Guy Boulianne est sur la liste de Myrotvorets, par Zradio

Jeudi le 10 novembre 2022, François-René Milot de Zradio, a parlé du fait que le nom de Guy Boulianne a été ajouté sur la très sinistre et dangereuse liste de Myrotvorets du gouvernement ukrainien. Écoutez l'émission intégrale à cette adresse : https://rumble.com/v1t28qs-wj62-lune-de-sang.html





ARTICLE À LIRE : https://www.guyboulianne.info/2022/11/07/un-journaliste-canadien-menace-le-nom-de-guy-boulianne-a-ete-ajoute-sur-la-liste-des-personnes-a-tuer-de-myrotvorets-pacificateur-en-ukraine