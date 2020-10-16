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O Pior da Pandemia Já Passou?
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4 views • October 16, 2020
Essa é a grande questão, mas segundo o Bill Gates e um funcionário do sistema de saúde federal norte-americano, ainda não.
De fato, estão mencionando informações que coincidem com a "Operação Inverno Escuro", um exercício feito pelo governo em 2001, afim de verificar qual seria a reação a um ataque biológico que dispersaria a varíola de volta ao meio-ambiente.
É triste, mas, aparentemente, não parece que o pior da pandemia já passou.
De fato, estão mencionando informações que coincidem com a "Operação Inverno Escuro", um exercício feito pelo governo em 2001, afim de verificar qual seria a reação a um ataque biológico que dispersaria a varíola de volta ao meio-ambiente.
É triste, mas, aparentemente, não parece que o pior da pandemia já passou.
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