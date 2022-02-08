Bertalan Attila élő adásban volt — 2022.02.08. itt: Nünberg

Mit is jelent az Alkotmány?Mi is az az alaptörvény?( 3 perc 26 mp )A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA(hatályos: 2011. december 31-ig)A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés − hazánk új Alkotmányának elfogadásáig − Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:I. fejezetÁltalános rendelkezések1. § Magyarország: köztársaság.2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.Nem választási program. Nem választási szerveződés.Új rendszer. Hétköznapi emberek, hétköznapi hősök. Ügyvédek, bírók, kamion sofőrök, Magyar szívű emberek."Újratábla", "fdisk /mbr", "fdisk /dev/sda".Érdekel?RendszerVáltók - 2022.02.12. 12:00 ÓRAI KEZDÉSSEL!BUDAPEST VAJDAHUNYAD VÁRA!"Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet -nekem a kérés nagy szégyen, adjon ugyis, ha nem kérem."