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Bertalan Attila élő adásban volt — 2022.02.08. itt: Nünberg
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43 views • February 09, 2022
Mit is jelent az Alkotmány?
Mi is az az alaptörvény?
( 3 perc 26 mp )
https://youtu.be/FgjoxLPC_dU
https://alkotmanybirosag.hu/alkotmany-1989
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA
(hatályos: 2011. december 31-ig)
A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés − hazánk új Alkotmányának elfogadásáig − Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § Magyarország: köztársaság.
2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.
(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.
Nem választási program. Nem választási szerveződés.
Új rendszer. Hétköznapi emberek, hétköznapi hősök. Ügyvédek, bírók, kamion sofőrök, Magyar szívű emberek.
"Újratábla", "fdisk /mbr", "fdisk /dev/sda".
Érdekel?
RendszerVáltók - 2022.02.12. 12:00 ÓRAI KEZDÉSSEL!
BUDAPEST VAJDAHUNYAD VÁRA!
https://rendszervaltok.hu
https://www.facebook.com/attila.bertalan.9085
https://www.facebook.com/attila.bertalan.9085/videos/1076681449542548
"Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet -
nekem a kérés nagy szégyen, adjon ugyis, ha nem kérem."
Mi is az az alaptörvény?
( 3 perc 26 mp )
https://youtu.be/FgjoxLPC_dU
https://alkotmanybirosag.hu/alkotmany-1989
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA
(hatályos: 2011. december 31-ig)
A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés − hazánk új Alkotmányának elfogadásáig − Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § Magyarország: köztársaság.
2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.
(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.
Nem választási program. Nem választási szerveződés.
Új rendszer. Hétköznapi emberek, hétköznapi hősök. Ügyvédek, bírók, kamion sofőrök, Magyar szívű emberek.
"Újratábla", "fdisk /mbr", "fdisk /dev/sda".
Érdekel?
RendszerVáltók - 2022.02.12. 12:00 ÓRAI KEZDÉSSEL!
BUDAPEST VAJDAHUNYAD VÁRA!
https://rendszervaltok.hu
https://www.facebook.com/attila.bertalan.9085
https://www.facebook.com/attila.bertalan.9085/videos/1076681449542548
"Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet -
nekem a kérés nagy szégyen, adjon ugyis, ha nem kérem."
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