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ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ?????????????ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΩΡΑ???? 26 Φεβ 2020
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95 views • September 14, 2020
Ο έγκριτος επιστήμονας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», κλήθηκε να σχολιάσει τον τρόπο αντίδρασης των Ελλήνων στο πρώτο κρούσμα του θανατηφόρου ιού στη χώρα.
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στο Sputnik: Μάσκες ούτε για δείγμα, από βδομάδα
Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι «δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκες», παρά μόνο αν «έχουμε κρυολόγημα» ή αν «είμαστε γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό».
Εξήγησε δε, ότι οι μάσκες κατά κύριο λόγο προστατεύουν τους άλλους από εμάς και όχι εμάς από τους άλλους. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να προειδοποιήσει το εξής:
«Πολλές φορές, οι μάσκες δεν εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο μας, και όταν την πιάνουμε για να την προσαρμόσουμε, μεταφέρουμε εμείς πιο εύκολα από τον ιό».
Ως εκ τούτου, επανέλαβε ότι δεν χρειάζεται «να τρέχουμε να αγοράσουμε μάσκες - που δεν υπάρχουν και πολλές, άλλωστε» «Δεν θα μας προστατεύσουν οι μάσκες από τον κορονοϊό» κατέληξε ο κ. Μόσιαλος.
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στο Sputnik: Μάσκες ούτε για δείγμα, από βδομάδα
Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι «δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκες», παρά μόνο αν «έχουμε κρυολόγημα» ή αν «είμαστε γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό».
Εξήγησε δε, ότι οι μάσκες κατά κύριο λόγο προστατεύουν τους άλλους από εμάς και όχι εμάς από τους άλλους. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να προειδοποιήσει το εξής:
«Πολλές φορές, οι μάσκες δεν εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο μας, και όταν την πιάνουμε για να την προσαρμόσουμε, μεταφέρουμε εμείς πιο εύκολα από τον ιό».
Ως εκ τούτου, επανέλαβε ότι δεν χρειάζεται «να τρέχουμε να αγοράσουμε μάσκες - που δεν υπάρχουν και πολλές, άλλωστε» «Δεν θα μας προστατεύσουν οι μάσκες από τον κορονοϊό» κατέληξε ο κ. Μόσιαλος.
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