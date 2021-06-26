Rencontres sur le terrain – Dr Odile Ouachée – Trousse de soin Covid [24.06.2021]

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Rencontres sur le terrain – Dr Odile Ouachée – Trousse de soin Covid [24.06.2021]
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10 views • June 26, 2021
24 juin 2021 : https://emakrusi.com/video/rencontres-sur-le-terrain-dr-odile-ouachee-trousse-de-soin-covid-24-06-2021/
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Pour soutenir Ema, l'information libre et de qualité : https://emakrusi.com/nous-soutenir/
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NOUVELLE EMISSION ! « Rencontres sur le terrain »
Episode 1 : PARTAGEZ AVEC VOS AMIS LA TROUSSE DE SOINS COVID
avec le Dr Odile Ouachée, médecin à Paris
Traiter le COVID, c’est possible !
Dans cette vidéo, vous aurez accès à l’ordonnance que le Dr Odile Ouachée a faite à ses patients.
A suivre également, la série de vidéos sur la déprogrammation : https://emakrusi.com/video-category/1-la-deprogrammation/
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