NUESTRA ACTUAL PROBLEMATICA SOCIAL FRENTE A NUESTRA PROPIA VIDA O MUERTE

NOS SOBRAN VERDADES POR DEFENDER, por lo tanto, NO podemos continuar errando y mintiendo. Dejemos de encubrir y justificar nuestros errores y mentiras, haciéndolo con más fraudes y más mentiras. Respecto a las imprecisiones y errores del informe de la biotecnóloga Diblasi y compañía, toda la verdad la cual casi nadie se atreve afrontar, defender y exponer. Resulta vergonzoso que este 31 de octubre se la haya convocado a Diblasi a relucir sus “verdades científicas” ante el Congreso de la Nación Argentina, haciéndolo incluso a sabiendas de lo erróneo y fraudulento que resulta ser su informe “científico”.

El Dr. Gastón Cornu Labat solicita a los organizadores y responsables del evento, que Diblasi sea inmediatamente retirada del mismo y en su reemplazo sea presentado la mayor parte del contenido del siguiente video. Irónicamente aseguramos luchar en contra de la corrupción y mentira del sistema académico y médico convencional, la política, poder judicial y medios masivos y, sin embargo, nos la pasamos, adictivamente, generando mentiras, negándolas, ocultándolas, disfrazándolas e incluso -incauta y fanáticamente- festejándolas. ¿a que se debe esto, a mediocridad, torpeza, estupidez, enfermedad mental, inseguridad personal, cobardía o mezquinó oportunismo?

No puede ser que estemos luchando contra poderosas y muy corruptas organizaciones internacionales e, internamente, NO nos animemos a desplumar con la verdad a cuatro gatos locos comandados por una delirante, falsa y oportunista pseudo luchadora y supuesta defensora de la verdad, la vida y la justicia. La problemática de la política sanitaria nacional, la pandemia del COVID 19 y próximas catastróficas pandemias ya pre anunciadas, presentada bajo la perspectiva de la geopolítica internacional, las explotadoras agendas globalistas de control y los corruptos intereses impartidos por los diversos organismos y poderes supra nacionales.





EL ONU GATE, UN ESCANDALO MAS GRANDE QUE EL MISMO WATERGATE.

Este video contiene las principales partes (sin distorsionar ni sacar de contexto) correspondientes a un audio oculto realizado a una alta autoridad de la OPS/OMS de la Argentina. Así es como nos cuidan, protegen y velan por nuestra salud y vida nuestros gobernantes en complicidad con la OPS, OMS y la ONU.

Audio oculto obtenido el 5-3-24 en la OPS/OMS de Argentina (versión original sin edición) desnuda la corrupción que se cocina tras bambalinas en estas estructuras de poder globalistas supra nacionales.





Ver síntesis en texto y audio oculto completo de la OPS/OMS:

https://drive.google.com/file/d/1GXepOOpIoxP-N2rkbzu3yldNldXlRii4/view

Ver y descargar Modelo de Carta Intimatoria la cual fue entregada el 5-3-2024 ante la OPS/OMS en la Argentina y en otros 5 países americanos. Las mismas, nunca fueron respondidas:





OPS y OMS, Absténganse de Continuar Sus Agendas Genocidas https://drive.google.com/file/d/1DgW0pcVcsqdhH0159K3UR2SbASKon37c/view