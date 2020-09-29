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Фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». Серия 5, часть 2
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599 views • September 29, 2020
Во второй части 5-й серии фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» речь пойдет о вакцине против гепатита Б. Она ставится новорожденным прямо в роддоме. Как известно, гепатит Б передается через кровь и чаще всего его жертвой становятся является люди с «низкой социальной ответственностью». И если родители ребенка не являются таковыми, вероятность подхватить эту болезнь младенцем долгое время будет близка к нулю или даже равна нулю.
У любого здравомыслящего человека должен возникнуть резонный вопрос: зачем ставить эту вакцину сразу же после рождения? Может, ее хотя бы на время стоит отложить, пока ребенок не окрепнет? Ведь он только появился на свет и едва-едва начал самостоятельно дышать, а ему тут-же вкалывают прививку от болезни наркоманов и людей, ведущих беспорядочную половую жизнь. Оправданно ли так нагружать неокрепшую иммунную систему ребенка в данный момент?
В этой части вы услышите мнение экспертов по этому поводу. Вы узнаете о том, что вакцина против гепатита Б содержит многократно превышающую допустимую норму алюминия, который доказано является нейротоксином. Также вы узнаете о связи синдрома внезапной детской смертности (СВДС) с этой вакциной.
Помимо этого в этой части будет продолжен рассказ о вакцине против ВПЧ, начатый в первой части 5-й серии и вы узнаете, что эта вакцина не только не защищает от рака шейки матки, а сама способна его вызвать.
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Предыдущие части фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» смотрите на нашем сайте: https://goo.gl/esyrBY или ютуб-канале: https://goo.gl/1kAQ1r
У любого здравомыслящего человека должен возникнуть резонный вопрос: зачем ставить эту вакцину сразу же после рождения? Может, ее хотя бы на время стоит отложить, пока ребенок не окрепнет? Ведь он только появился на свет и едва-едва начал самостоятельно дышать, а ему тут-же вкалывают прививку от болезни наркоманов и людей, ведущих беспорядочную половую жизнь. Оправданно ли так нагружать неокрепшую иммунную систему ребенка в данный момент?
В этой части вы услышите мнение экспертов по этому поводу. Вы узнаете о том, что вакцина против гепатита Б содержит многократно превышающую допустимую норму алюминия, который доказано является нейротоксином. Также вы узнаете о связи синдрома внезапной детской смертности (СВДС) с этой вакциной.
Помимо этого в этой части будет продолжен рассказ о вакцине против ВПЧ, начатый в первой части 5-й серии и вы узнаете, что эта вакцина не только не защищает от рака шейки матки, а сама способна его вызвать.
Если вам интересны материалы проекта МедАльтернатива.инфо, вы можете поддержать работу проекта по наполнению наших ресурсов новыми материалами. Вместе мы сможем больше! Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Предыдущие части фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» смотрите на нашем сайте: https://goo.gl/esyrBY или ютуб-канале: https://goo.gl/1kAQ1r
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