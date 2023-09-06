Γρηγορης Πετρακος «Δεν είναι απλά μια ταυτότητα _ Δεν είναι επιστημονική φαντασία, δεν είναι συνωμοσιολογία.. Αυτά ήδη συνέβησαν..»

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να απλώσει ένα νέφος παραπληροφόρησης σχετικά με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, οι προθέσεις τους είναι ήδη γνωστές εδώ και χρόνια. Λένε ότι δήθεν δεν θα έχουν καμία διαφορά με τις συμβατικές ταυτότητες, και ο πρωθυπουργός έφτασε σε σημείο να ψεύδεται ανερυθρίαστα ενώπιον του ελληνικού λαού, δηλώνοντας ότι «οι νέες ταυτότητες δεν έχουν τσιπάκια». Είναι πασιφανές ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν έρχεται στη ζωή μας για να χρησιμοποιηθεί ως απλό μέσο ταυτοποίησης, άλλα για να μετατραπεί τελικά σε Κάρτα του Πολίτη, δηλαδή σε κλειδί «πασπαρτού» για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, που θα ανήκει περισσότερο στον «κλειδοκράτορα» μιας υπερεξουσίας, παρά στον ίδιο τον πολίτη. Η συμπερίληψη της ύπουλης παραγράφου στο σχετικό ΦΕΚ που αναφέρει ότι στις νέες ταυτότητες θα «δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», απλά επιβεβαιώνουν μια προειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήδη από το 2019 ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε δηλώσει ότι επιδιώκουν να καταργήσουν τον ΑΔΤ, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ, για να αντικατασταθεί από έναν αριθμό που θα αντιστοιχεί σε κάθε πολίτη, για κάθε επαφή του με το κράτος. Η συγχώνευση αριθμών σε έναν και μόνο προσωπικό αριθμό, προϋποθέτει και την ενοποίηση όλων των κρατικών εγγράφων σε ένα και μόνο ψηφιοποιημένο προσωπικό έγγραφο, δηλαδή την Κάρτα του Πολίτη. Ο Προσωπικός Αριθμός του Πολίτη λοιπόν, πρόκειται να προστεθεί συν τω χρόνω στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ηλεκτρονική ταυτότητα – Κάρτα του Πολίτη και ψηφιακό ευρώ είναι οι απαραίτητοι κρίκοι της αλυσίδας που θα δεθεί στον τράχηλο του πολίτη, και θα ανοίξουν τον δρόμο για τη δημιουργία του «ψηφιακού» ανθρώπου, του μετανθρώπου που θα βρίσκεται στην κυριολεξία σε απευθείας σύνδεση με τους ψηφιακούς νευρώνες της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης των δικαιωμάτων, αυτός ο «ψηφιακός» πολίτης σε όποια χώρα και αν ανήκει, σε όποιο Σύνταγμα και αν υπακούει, σε όποια κυβέρνηση και αν εμπιστεύεται τα προσωπικά δεδομένα του, θα γίνει εν τέλει ένα έρμαιο της Νέας Τάξης, που ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να του τραβούν την «πρίζα», για οποιονδήποτε λόγο κριθεί σκόπιμο. Το αν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση έχουν δυνατότητα να αποτυπώνουν γεωχωρικά δεδομένα, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου σε αυτό το ζήτημα. Τα συστήματα εντοπισμού της θέσης και της δραστηριότητας κάθε ανθρώπου, δεν αφορά μόνο τα τυπικά συστήματα γεωεντοπισμού. Είναι οποιεσδήποτε τεχνολογικές καινοτομίες και διατάξεις συμβάλλουν στη συγκρότηση ενός δικτύου συλλογής (διχτυού δηλαδή), επεξεργασίας και δόλιας χρήσης των πληροφοριών που θα δεσμεύσει απολύτως την ελευθερία των ανθρώπων. Το τσιπάκι, αν δεν μπορεί σήμερα να «βλέπει» ανελλιπώς τη γεωγραφική θέση μου (αν και θα μπορεί να το κάνει αποσπασματικά στα σημεία που χρησιμοποιείται η κάρτα), θα μπορέσει να το κάνει αύριο μέσω των αναβαθμίσεων της ταυτότητας και της εξέλιξης της τεχνολογίας. Το θέμα είναι ότι παραδίδοντας όλα τα δεδομένα σου στο κράτος, παραδίδεις ολόκληρη τη ζωή σου στο υπερκράτος, που κατευθύνει το σημερινό κράτος – μαριονέτα. Ο απώτερος σκοπός τους είναι ήδη προαποφασισμένος. Τα προσωπικά στοιχεία, τα βιομετρικά δεδομένα, τα στοιχεία εργασίας, τα φορολογικά στοιχεία, οι τραπεζικές κινήσεις, οι αγορές, οι δοσοληψίες, ο ιατρικός φάκελος, τα φάρμακα, οι εμβολιασμοί, οι μετακινήσεις και τα ταξίδια, τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης και τα «προνόμια» συμμόρφωσης, ακόμα και το προσωπικό αποτύπωμα άνθρακα, όλα θα πρέπει να μπουν σε έναν κοινό καταγραφέα προσωπικών πληροφοριών.

