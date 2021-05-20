Očista těla (součást protokolu Moje cesta®)

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Zaposlouchejte se videa popisujícího důležitost, základní parametry a pravidla očisty (Detoxu) těla. Vše na základě mého autentického příběhu Spontánního uzdravení z rakoviny.
Bez léků a bez lékařů.
Vše na základě zdravé a přírodní stravy na principech PALEO.
Vše součástí Protokolu Moje cesta®.
Užijte si oči-otevírající video, které je součástí 8-denního online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® zaměřeného na proces uzdravení z rakoviny.
Přihlašte se do online kurzu zde - www.minionlinekurz.mojecesta.org.
Více o online kurzu a e-Learning platformě Moje cesta® zde! - https://www.mojecesta.org/online-kurz-moje-cesta-ke-zdravi/
Přeji příjemný, nikým a ničím nerušený poslech!
Pavel Vojtek | Holistic Cancer Survivor | autor online kurzu a Protokolu Moje cesta®
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