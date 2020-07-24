Het tweede uurtje met kijkersvragen voor huisarts Rob!

Rob Elens, 17 mei 2020Huisarts Elens beantwoordt al uw vragen over supplementen, voeding, leefstijl en medicijnen. De zin en onzin rond corona!1.Quercetine QCT innemen met vet? Pindakaas, kaas, worst....2. QCT uitverkocht! Welke alternatieven zijn er? EGCg, L-Arginine, Kinine uit drankje ...3. Wat is precies de rol van Vitamine D bij verloop van Covid19? (Modulator voorkomt Cytokine storm?) Mensen met overgewicht slaan vitamine D op in vet en hebben dus sneller een tekort?4. Waarom werkt HCQ niet zonder zink? De aangekondigde studie Fauci is daardoor minder zinvol?5. Wat is PEP precies en kan dit ons helpen als de Lockdown versoepeld wordt?6. Wat als ik niet tot kwetsbare groep behoor? Toch aanvullen ? Of gewoon gezond leven (zonlicht, voeding, beweging). Wanneer naar de huisarts voor bloedprikken? (Zelfdiagnose; vlekken op nagels, zinktekort, etc)7. Kunt u uitleggen wat een virus is en hoe een PCR-test gaat?8. Hoe gaat het met de petitie(s)?9. Hoe staat het met de SWAB en NHG?*** *** ***Corona mag je blijkbaar niet genezenDe overheid moet echt wat doen*** *** ***Blue Tiger Studio