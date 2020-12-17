Móricz János a Tayos Barlangról az Equadori Kondor Hegységben / János Moricz on Tayos Crave in Kondor Mountains, Equador

Ez a video 2010-ben készült Móricz János felfedezéséről az equadori televizióban.

1969-ben a Magyar származású Tayos barlangban egy letűnt civilizációról

Suar indiánok élnek a környéken, akik a Tayos madarak fiókáit keresve találták meg a barlangot. A Suarok Magyarul beszélnek!

1976-ban Neil Armstrong úrhajós is lement a barlangba...

Új tudatosság, Érzékszerveken túli érzékelés, Telepatikus kommunikáció,

Az Ember részei: Fizikai Test, Szellem (vagy más néven Elme), Lélek - érdekességképpen ezen tanokkal még az L.Ron Hubbard által alapított Szcientológiában lehet találkozni.