© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Móricz János a Tayos Barlangról az Equadori Kondor Hegységben / János Moricz on Tayos Crave in Kondor Mountains, Equador
Follow
0
Download MP3
Share
Report
12 views • December 17, 2020
Ez a video 2010-ben készült Móricz János felfedezéséről az equadori televizióban.
1969-ben a Magyar származású Tayos barlangban egy letűnt civilizációról
Suar indiánok élnek a környéken, akik a Tayos madarak fiókáit keresve találták meg a barlangot. A Suarok Magyarul beszélnek!
1976-ban Neil Armstrong úrhajós is lement a barlangba...
Új tudatosság, Érzékszerveken túli érzékelés, Telepatikus kommunikáció,
Az Ember részei: Fizikai Test, Szellem (vagy más néven Elme), Lélek - érdekességképpen ezen tanokkal még az L.Ron Hubbard által alapított Szcientológiában lehet találkozni.
1969-ben a Magyar származású Tayos barlangban egy letűnt civilizációról
Suar indiánok élnek a környéken, akik a Tayos madarak fiókáit keresve találták meg a barlangot. A Suarok Magyarul beszélnek!
1976-ban Neil Armstrong úrhajós is lement a barlangba...
Új tudatosság, Érzékszerveken túli érzékelés, Telepatikus kommunikáció,
Az Ember részei: Fizikai Test, Szellem (vagy más néven Elme), Lélek - érdekességképpen ezen tanokkal még az L.Ron Hubbard által alapított Szcientológiában lehet találkozni.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.