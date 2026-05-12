BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Μον. Σεραφείμ (Ζήσης): "Τί έγινε στη δίκη του π. Δήμου Σερκελίδη (18 Ιουν 2025) ; ".
etangelo
etangelo
78 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
4 views • Today

" Ἡ προσωπική μαρτυρία τοῦ παραστάντος μάρτυρος Μοναχοῦ Σεραφείμ (Ζήση)". Τήν Τετάρτη, 29 Ἀπριλίου 2026 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὧρες 19:00 - 20:30, στό πλαίσιο τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας", ὁ ὁσ. Μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης ἀνέπτυξε τό θέμα: "Τί ἔγινε στή δίκη τοῦ π. Δήμου Σερκελίδη (18 Ἰουν 2025) ; ". Ἡ ὁμιλία τοῦ π. Σεραφείμ βασίσθηκε κυρίως σέ ἀνάγνωση νέου ὁμότιτλου κειμένου του, ἡ δημοσίευση τοῦ ὁποίου (ὡς ἄρθρου) στήν katanixi.gr (μέ περισσότερες λεπτομέρειες καί ἀναλύσεις) θά ἀκολουθήσει ἀμέσως μετά τό video τῆς ὁμιλίας. Εἶναι ἰδιαίτερο καί ἐξόχως ἐνδιαφέρον, ὅτι στήν ὁμιλία τῆς Τετάρτης παρέστη συγκαθήμενος καί ὁ ἴδιος ὁ π. Δῆμος, καί συγκροτήθηκε ἔτσι καί ἕνα μικρό panel γιά πληρέστερο σχολιασμό τῆς καταστάσεως ... Ὁ π. Δῆμος συνεισέφερε κατά τή ροή τῆς ὁμιλίας πολύ εὔστοχες ἐπισημάνσεις καί διευκρινίσεις. Ἡ παρουσίαση τοῦ π. Σεραφείμ συνιστᾷ μία "βιωματική" ἐξιστόρηση μερικῶν ἀπό ὅσα διαμείφθηκαν στό ἑξαμελές ἐπισκοπικό δικαστήριο πού δίκασε καί καθαίρεσε τόν π. Δῆμο Σερκελίδη γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας στίς 18 Ἰουνίου τοῦ 2025. Ὁ π.Σεραφείμ ἐξιστόρησε ὅσα ἀφοροῦν στήν δική του παρουσία, ὡς μάρτυρος ὑπερασπίσεως, στό δικαστήριο, ἀλλά προέβη καί σέ μερικές ἐκκλησιολογικές προεκτάσεις καί ἀναλύσεις. Μετά τήν ἀφηγηματική παράθεση τῆς βραχείας στιχομυθίας μεταξύ τῶν Μητροπολιτῶν καί Ἐπισκόπων τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου καί τοῦ Μον. Σεραφείμ (ἐπί 15 λεπτά) καί σύντομο "καθ΄ ὁδόν" σχολιασμό της, ὁ π. Σεραφείμ εἰδικῶς κατεφέρθη κατά τοῦ "αἰσχρουργήματος", τοῦ κατηγορητηρίου, πού ὁ Εἰσαγγελεύς Πρωτοπρεσβύτερος π. Κυριάκος Κυριάκου συνέταξε κατά τοῦ π. Δήμου ἐκτρέποντας τήν διαδικασία ἀπό τήν μελέτη τῶν ἐπίμαχων ἐκκλησιολογικῶν θεμάτων (πού δικαιολογοῦν τήν Ἀποτείχιση) πρός τήν - ἄσχετη ἐν προκειμένῳ - ἐπίμεμπτη ἀκοινωνησία (παρασυναγωγή ἤ καί σχίσμα) πρός τόν Ἐπίσκοπο, πού ὁ Εἰσαγγελεύς θέλησε παραπειστικῶς νά ἀποδώσει στόν π. Δῆμο. Ἔπειτα, ὁ ὁμιλητής σχολίασε διά μακρῶν τήν θεολογική ἀσυνέπεια τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου Τσιάκκα, μέ τόν ὁποῖον ἀντιδίκησε στήν δίκη· ὁ Θεοφιλέστατος Καρπασίας στό δικό του ἐκλεκτό ἀντιαιρετικό "Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό Θρησκειῶν καί Αἱρέσεων" (2002), καθώς καί σέ σχετικό ἄρθρο του στό ἱστορικό, διεθνές, Συνέδριο κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (2004) ὑπῆρξε εὐκρινής ἐπικριτής τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἰδικῶς δέ καί κατά τῆς "Δηλώσεως τοῦ Τορόντο" (1950, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει "Ἐκκλησία" καί στήν αἵρεση, ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας), ἀλλά καί κατά τῆς ἀποδόσεως τοῦ ὅρου "Ἐκκλησία" στούς αἱρετικούς· στό Κολυμπάρι ὅμως καί μετά ἀπό αὐτό "ἀνέκρουσε πρύμναν" καί δέχθηκε, ὅτι δέν συντρέχουν λόγοι ἀνησυχίας, οὔτε κἄν ἐπί τῶν δύο αὐτῶν εἰδικοτέρων προβλημάτων, τά ὁποῖα καί ἀπεσιώπησε. Ὁ π. Σεραφείμ στήν ὁμιλία του ἀντέκρουσε καί κατέρριψε (ἐν συντομίᾳ) τά ἐπιχειρήματα τοῦ κ. Χριστοφόρου καί ὑπενθύμισε, ὅτι τόσο ἡ ὑπεράσπιση τῆς "Ἁγίας καί Μεγάλης" Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου στό συνοδικό δικαστήριο, ὅσο καί ἡ ἀπαίτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου πρός τόν ἀδίκως διωκόμενο Μητροπολίτη κ.Τυχικό νά ὑπογράψει "ὁμολογία πίστεως" ὑπέρ τοῦ Κολυμπαρίου, ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου κάθε ἄλλο παρά "ἀπέθανε καί ἐτάφη", ὅπως θά θέλαμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι νά ἔχει συμβεῖ. Ἀκολούθως, ὁ ὁμιλητής σχολίασε καί τίς θέσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Δικαστηρίου, Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Νεκταρίου, καθώς καί ἐκείνην τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα. "Οὐαί τοῖς ἀδίκως δικάζουσι· τοῖς δικαιοῦσι τόν ἀσεβῆ καί τό δίκαιον τοῦ δικαίου αἴρουσιν. Οὐαί τοῖς μιαίνουσι τήν ἁγίαν Πίστιν ἐν αἱρέσεσιν ἤ τοῖς αἱρετικοῖς συγκαταβαίνουσιν" (Εἰς τήν Β΄ Παρουσίαν, ἐκδ. "Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας", τόμ. Δ΄, σελ. 26). "Ἀλίμονο [κατά τήν Β΄ Παρουσία] σέ ὅσους δικάζουν ἀδίκως· ἐκείνους πού δικαιώνουν τόν ἀσεβῆ καί καταργοῦν τό δίκαιο τοῦ δικαίου. Ἀλίμονο σέ ὅσους μολύνουν τήν ἁγία Πίστη μέ αἱρέσεις ἤ πού συγκαταβαίνουν στούς αἱρετικούς".

Keywords
godchristreligiongreeceorthodoxy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Edge of Survival: A manifesto for the blade and the soul

The Edge of Survival: A manifesto for the blade and the soul

Belle Carter
U.S. Border Surveillance Tools Used on American Citizens, Reports Say

U.S. Border Surveillance Tools Used on American Citizens, Reports Say

Chase Codewell
Gates foundation slashes workforce by 20%, launches external probe into Epstein ties

Gates foundation slashes workforce by 20%, launches external probe into Epstein ties

Jacob Thomas
Reducing Sitting by 30 Minutes Daily Linked to Improved Metabolic Health, Study Finds

Reducing Sitting by 30 Minutes Daily Linked to Improved Metabolic Health, Study Finds

Coco Somers
Long-Term High BMI Linked to Faster Cognitive Decline, 24-Year Study Finds

Long-Term High BMI Linked to Faster Cognitive Decline, 24-Year Study Finds

Morgan S. Verity
ICE Expands Operations Into More Than 40 States as Tom Homan Confirms Major Hiring Surge

ICE Expands Operations Into More Than 40 States as Tom Homan Confirms Major Hiring Surge

Morgan S. Verity
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy