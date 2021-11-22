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CDL115 - Contrecarrer le totalitarisme (TENIR XI) - Jean-Jacques Crevecoeur
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90 views • November 22, 2021
lundi 22 novembre 2021 : https://fulllifechannel.com/v/487?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Description JJC :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Préparez-vous à une conversation du lundi beaucoup plus ferme et déterminée de ma part. Maintenant que nous avons réuni toutes les preuves que nos dirigeants tuent leurs populations en toute connaissance de cause, maintenant que nous savons qu'ils ne s'arrêteront pas dans leur plan génocidaire et criminel, il est temps de passer à l'action.
C'est ce que nous nous préparons à faire au Québec. Nous sommes en train de mettre sur pied une grève illimitée pour faire reculer et pour terrasser ces criminels qui continuent d'imposer des injections dont on sait maintenant, sans aucun doute, qu'elles tuent les jeunes et les adultes en bonne santé (population qui n'a jamais été inquiétée par le COVID19), qu'elles tuent les foetus et les bébés, qu'elles tuent les personnes fragilisées.
Dans cette conversation, je vous indique deux stratégies pour aider la population indécise à basculer du côté de la vérité et du bon sens, à sortir de leur état de sidération et à refuser catégoriquement d'être complice de l'instauration de ce régime totalitaire mondial.
Si nous voulons donner à nos enfants et leur descendance une chance de vivre dans la liberté, dans la dignité et dans le respect, c'est maintenant que nous devons nous battre. Nous battre de façon non-violente. Mais nous battre de façon extrêmement ferme et déterminée. La suite dans cette vidéo à voir et à partager.
Groupe de réflexion sur Solidarita : https://solidarita.net/CDL115
Quelques références pour cette CDL :
— Premiers tests de paiement avec la main : https://www.msn.com/fr-be/actualite/technologie-et-sciences/on-peut-jeter-sa-carte-bancaire-le-paiement-sans-contact-avec-une-puce-dans-la-main-est-d%c3%a9sormais-une-r%c3%a9alit%c3%a9/ar-AAQPadD?ocid=edgsp&;li=BBqiQ9T&fbclid=IwAR3KDwCEHwZAc9T0XLGAnyom3ggi5ToAB1vTl4eGefSO1EZ52v6Almbc3F8
— Les vaccins entraînent-ils des décès excessifs en Écosse, se demande un professeur de biologie ? https://dailysceptic.org/2021/11/04/are-vaccines-driving-excess-deaths-in-scotland-a-professor-of-biology-asks/
— La vraie pandémie vient de commencer, et ce sont les crises cardiaques provoquées par les injections de COVID chez les jeunes : https://www.lifesitenews.com/blogs/the-real-pandemic-has-just-begun-and-its-covid-shot-induced-heart-attacks-in-the-young/
— Un excès de décès indique un programme de dépeuplement : https://www.unz.com/mwhitney/excess-deaths-point-to-depopulation-agenda/
— La Criminelle Arnaque du COVID-19:Surmortalité dans le monde entier due aux «vaccins» contre le covid : https://michelduchaine.com/2021/11/21/surmortalite-dans-le-monde-entier-due-aux-vaccins-contre-le-covid/
— Primum nocere : pour louer ou acheter le documentaire de Pierre Barnérias : https://holdup-lefilm.fr/
— Covid et vaccination : 30 points à connaître par cœur pour argumenter sans faille : https://strategika.fr/2021/09/28/covid-et-vaccination-30-points-a-connaitre-par-coeur-pour-argumenter-sans-faille/
— La fraude du Covid-19 et la guerre contre l’humanité : https://cv19.fr/2021/11/20/la-fraude-du-covid-19-et-la-guerre-contre-lhumanite/
— La définition de « entièrement vacciné » passe à trois doses de Covid-19 : https://edition.cnn.com/2021/11/17/world/coronavirus-newsletter-intl-17-11-21/index.html
— La FDA demande au juge fédéral de lui accorder jusqu'en 2076 pour publier intégralement les données de vaccin COVID-19 de Pfizer : https://aaronsiri.substack.com/p/fda-asks-federal-judge-to-grant-it
— Vidéo : VOSTFR- Oeufs avec Tentacules colorées dans votre plat injectable de votre marque préférée… : https://rumble.com/vov7hj-vostfr-oeufs-avec-tentacules-colores-dans-votre-plat-injectable-de-votre-ma.html
— Un eurodéputé dénonce le manque de transparence dans la politique vaccinale de l'Union européenne : https://francais.rt.com/france/92271-eurodepute-cristian-terhes-denonce-manque-transparence-contrats-vaccins-union-europeenne-video
Quelques références pratiques :
— Solidarita : https://solidarita.net. En cas de problème : support à [email protected]
— Full Life Channel : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net : cf. description sous la vidéo dans la CDL 114 : https://www.brighteon.com/8f999c36-4970-4e8c-8b73-f7897c939900
ou sur https://fulllifechannel.com/v/482?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
Description JJC :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Préparez-vous à une conversation du lundi beaucoup plus ferme et déterminée de ma part. Maintenant que nous avons réuni toutes les preuves que nos dirigeants tuent leurs populations en toute connaissance de cause, maintenant que nous savons qu'ils ne s'arrêteront pas dans leur plan génocidaire et criminel, il est temps de passer à l'action.
C'est ce que nous nous préparons à faire au Québec. Nous sommes en train de mettre sur pied une grève illimitée pour faire reculer et pour terrasser ces criminels qui continuent d'imposer des injections dont on sait maintenant, sans aucun doute, qu'elles tuent les jeunes et les adultes en bonne santé (population qui n'a jamais été inquiétée par le COVID19), qu'elles tuent les foetus et les bébés, qu'elles tuent les personnes fragilisées.
Dans cette conversation, je vous indique deux stratégies pour aider la population indécise à basculer du côté de la vérité et du bon sens, à sortir de leur état de sidération et à refuser catégoriquement d'être complice de l'instauration de ce régime totalitaire mondial.
Si nous voulons donner à nos enfants et leur descendance une chance de vivre dans la liberté, dans la dignité et dans le respect, c'est maintenant que nous devons nous battre. Nous battre de façon non-violente. Mais nous battre de façon extrêmement ferme et déterminée. La suite dans cette vidéo à voir et à partager.
Groupe de réflexion sur Solidarita : https://solidarita.net/CDL115
Quelques références pour cette CDL :
— Premiers tests de paiement avec la main : https://www.msn.com/fr-be/actualite/technologie-et-sciences/on-peut-jeter-sa-carte-bancaire-le-paiement-sans-contact-avec-une-puce-dans-la-main-est-d%c3%a9sormais-une-r%c3%a9alit%c3%a9/ar-AAQPadD?ocid=edgsp&;li=BBqiQ9T&fbclid=IwAR3KDwCEHwZAc9T0XLGAnyom3ggi5ToAB1vTl4eGefSO1EZ52v6Almbc3F8
— Les vaccins entraînent-ils des décès excessifs en Écosse, se demande un professeur de biologie ? https://dailysceptic.org/2021/11/04/are-vaccines-driving-excess-deaths-in-scotland-a-professor-of-biology-asks/
— La vraie pandémie vient de commencer, et ce sont les crises cardiaques provoquées par les injections de COVID chez les jeunes : https://www.lifesitenews.com/blogs/the-real-pandemic-has-just-begun-and-its-covid-shot-induced-heart-attacks-in-the-young/
— Un excès de décès indique un programme de dépeuplement : https://www.unz.com/mwhitney/excess-deaths-point-to-depopulation-agenda/
— La Criminelle Arnaque du COVID-19:Surmortalité dans le monde entier due aux «vaccins» contre le covid : https://michelduchaine.com/2021/11/21/surmortalite-dans-le-monde-entier-due-aux-vaccins-contre-le-covid/
— Primum nocere : pour louer ou acheter le documentaire de Pierre Barnérias : https://holdup-lefilm.fr/
— Covid et vaccination : 30 points à connaître par cœur pour argumenter sans faille : https://strategika.fr/2021/09/28/covid-et-vaccination-30-points-a-connaitre-par-coeur-pour-argumenter-sans-faille/
— La fraude du Covid-19 et la guerre contre l’humanité : https://cv19.fr/2021/11/20/la-fraude-du-covid-19-et-la-guerre-contre-lhumanite/
— La définition de « entièrement vacciné » passe à trois doses de Covid-19 : https://edition.cnn.com/2021/11/17/world/coronavirus-newsletter-intl-17-11-21/index.html
— La FDA demande au juge fédéral de lui accorder jusqu'en 2076 pour publier intégralement les données de vaccin COVID-19 de Pfizer : https://aaronsiri.substack.com/p/fda-asks-federal-judge-to-grant-it
— Vidéo : VOSTFR- Oeufs avec Tentacules colorées dans votre plat injectable de votre marque préférée… : https://rumble.com/vov7hj-vostfr-oeufs-avec-tentacules-colores-dans-votre-plat-injectable-de-votre-ma.html
— Un eurodéputé dénonce le manque de transparence dans la politique vaccinale de l'Union européenne : https://francais.rt.com/france/92271-eurodepute-cristian-terhes-denonce-manque-transparence-contrats-vaccins-union-europeenne-video
Quelques références pratiques :
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ou sur https://fulllifechannel.com/v/482?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
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