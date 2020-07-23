© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[VOSTFR] USA General Flynn «Nous sommes une armée de soldats numériques»
Follow
0
Download MP3
Share
Report
11 views • July 23, 2020
Général Flynn de l'armée américaine | Soldats numériques de l'armée Q
#QAnon Le général Flynn de l'armée américaine à propos de nous #QArmy Digital Soldiers
"Nous avons une armée de soldats numériques"
"Nous avons ce que nous appelons des journalistes citoyens"
"Le peuple américain a décidé de reprendre l'idée de l'information"
"Ils l'ont fait par le biais des médias sociaux"
~ Général de corps d'armée américain Michael Thomas Flynn
US Army General Flynn | Q-Army Digital Soldiers
#QAnon US Army General Flynn about us #QArmy Digital Soldiers
"We have an army of digital soldiers"
"We have what we call citizen journalists"
"The American people decided to take over the idea of information"
"They did it through social media"
~ US Army Lieutenant General Michael Thomas Flynn
Me suivre sur les differents réseaux :
http://www.youtube.com/c/Miniver1984
https://twitter.com/Mini__true
https://www.facebook.com/Miniver1984
https://www.bitchute.com/channel/jglJkdpA5MlO/
Me soutenir sur Paypal si vous le souhaitez http://urlz.fr/dr03
Ou sur Tipeee https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
#QAnon Le général Flynn de l'armée américaine à propos de nous #QArmy Digital Soldiers
"Nous avons une armée de soldats numériques"
"Nous avons ce que nous appelons des journalistes citoyens"
"Le peuple américain a décidé de reprendre l'idée de l'information"
"Ils l'ont fait par le biais des médias sociaux"
~ Général de corps d'armée américain Michael Thomas Flynn
US Army General Flynn | Q-Army Digital Soldiers
#QAnon US Army General Flynn about us #QArmy Digital Soldiers
"We have an army of digital soldiers"
"We have what we call citizen journalists"
"The American people decided to take over the idea of information"
"They did it through social media"
~ US Army Lieutenant General Michael Thomas Flynn
Me suivre sur les differents réseaux :
http://www.youtube.com/c/Miniver1984
https://twitter.com/Mini__true
https://www.facebook.com/Miniver1984
https://www.bitchute.com/channel/jglJkdpA5MlO/
Me soutenir sur Paypal si vous le souhaitez http://urlz.fr/dr03
Ou sur Tipeee https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.