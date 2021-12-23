[TNI] Πρωτοβουλία για αξιόπιστες ειδήσεις ή Πρωτοβουλία για διεφθαρμένες ειδήσεις ?

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120 views • December 23, 2021





• την πηγή του SARS-CoV-2



• την άρνηση πρώιμων θεραπειών για τον COVID



• τις φωνές των διαφωνούντων επαγγελματιών υγείας



• τον αριθμό ρεκόρ σοβαρών παρενεργειών και θανάτων μετά τον εμβολιασμό



• την φυσική ανοσία ότι είναι ισχυρότερη από την εμβολιασμένη ανοσία



• τις ενδείξεις παθογενούς πυροδότησης και ADE



• τον κεντρικό ρόλο των συννοσηροτήτων στη σοβαρή νόσο COVID



Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: Η [TNI] Trusted News Initiative [Πρωτοβουλία για αξιόπιστες ειδήσεις] έχει γίνει ένα εργαλείο για την καταστολή πληροφοριών που σώζουν ζωές. Η Woodworth λέει ότι η TNI συμμετείχε στην καταστολή των ακόλουθων:• την πηγή του SARS-CoV-2• την άρνηση πρώιμων θεραπειών για τον COVID• τις φωνές των διαφωνούντων επαγγελματιών υγείας• τον αριθμό ρεκόρ σοβαρών παρενεργειών και θανάτων μετά τον εμβολιασμό• την φυσική ανοσία ότι είναι ισχυρότερη από την εμβολιασμένη ανοσία• τις ενδείξεις παθογενούς πυροδότησης και ADE• τον κεντρικό ρόλο των συννοσηροτήτων στη σοβαρή νόσο COVIDΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3FlBRfF Keywords vaccinesdeathemvolioparenergies

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