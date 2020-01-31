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Trampas, Coronavirus ir nauja Izraelio ateities vizija 2020 01 30 QdraLT ir Kazimieras Juraitis
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926 views • January 31, 2020
Trampas, Coronavirus ir nauja Izraelio ateities vizija 2020 01 30 QdraLT ir Kazimieras Juraitis
0:02:00 Kazimierą Juraitį Rusijos muitinių tarnybos "pridavė" Interpolui;
0:09:50 Pavadinimas "KRIM" kilęs nuo "KARAIM";
0:17:20 Trampo apkalta buvo pasirašyta auksiniais parkeriais;
0:34:04 Trampą mėgdžioja pasaulio lyderiai;
0:47:45 Coronavirus viruso atsiradimo istorija;
0:57:33 Prancūzijoje tęsiasi streikai;
0:59:29 Izraelio ir Palestinos taikos vizija;
virusas:
https://twitter.com/Jordan_Sather_/status/1219796095888289792
https://cepi.net/about/whoweare/
https://duckduckgo.com/?q=they+received+a+%249m+grant+from+the+coalition+of+epidemic&t=brave&ia=web
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1221809170673958913
https://twitter.com/AlfonzoCortez4/status/1222791159342346240
vyksta brexit
https://twitter.com/love4thegameAK/status/1222783891607449600
JAV tarifai ES
https://www.latimes.com/business/story/2019-10-02/wto-tariffs-airbus-us-eu-trump
Soros vatican coup
https://newspunch.com/wikileaks-soros-vatican-coup/
Soros panika
https://www.breitbart.com/politics/2020/01/23/george-soros-in-davos-2020-election-will-determine-fate-of-the-world/
Brasil ex prez
https://twitter.com/CodesUcq/status/1222787911051022337
Izraelio - Palestinos taikos plano vizija
https://www.christianitytoday.com/news/2020/january/trump-peace-plan-israel-palestine-middle-east-deal-century.html
Sald
https://twitter.com/RollingStone/status/1222587512050409475
0:02:00 Kazimierą Juraitį Rusijos muitinių tarnybos "pridavė" Interpolui;
0:09:50 Pavadinimas "KRIM" kilęs nuo "KARAIM";
0:17:20 Trampo apkalta buvo pasirašyta auksiniais parkeriais;
0:34:04 Trampą mėgdžioja pasaulio lyderiai;
0:47:45 Coronavirus viruso atsiradimo istorija;
0:57:33 Prancūzijoje tęsiasi streikai;
0:59:29 Izraelio ir Palestinos taikos vizija;
virusas:
https://twitter.com/Jordan_Sather_/status/1219796095888289792
https://cepi.net/about/whoweare/
https://duckduckgo.com/?q=they+received+a+%249m+grant+from+the+coalition+of+epidemic&t=brave&ia=web
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1221809170673958913
https://twitter.com/AlfonzoCortez4/status/1222791159342346240
vyksta brexit
https://twitter.com/love4thegameAK/status/1222783891607449600
JAV tarifai ES
https://www.latimes.com/business/story/2019-10-02/wto-tariffs-airbus-us-eu-trump
Soros vatican coup
https://newspunch.com/wikileaks-soros-vatican-coup/
Soros panika
https://www.breitbart.com/politics/2020/01/23/george-soros-in-davos-2020-election-will-determine-fate-of-the-world/
Brasil ex prez
https://twitter.com/CodesUcq/status/1222787911051022337
Izraelio - Palestinos taikos plano vizija
https://www.christianitytoday.com/news/2020/january/trump-peace-plan-israel-palestine-middle-east-deal-century.html
Sald
https://twitter.com/RollingStone/status/1222587512050409475
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