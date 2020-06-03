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80% des médicaments ne servent à rien - Pr Philippe Even
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1 view • June 03, 2020
Import YT 13 juillet 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=mkuUFGBz-ls&feature=youtu.be
Chaîne YT Deborah Donnier : https://www.youtube.com/channel/UC6fppuwTtpcTERAsbCXcnJw
80% des médicaments ne servent à rien, c’est votre constat ?
Ou ont été et sont fabriqués les médicaments ?
Comment est né l’industrie pharmaceutique en France ?
Quelle est la proportion de médicaments inutiles aujourd'hui ?
Face au manque d'innovation quelle est la stratégie des laboratoires pharmaceutiques ?
Il faut voir tout noir dans l’industrie pharmaceutique selon vous ?
Pourquoi est-il urgent de faire le ménage sur le marché ?
Quand l’industrie nous font preuve de scientifiques, vous pensez que c’est corrompu ?
à l’étranger, c’est différent qu’en France ?
Entretien avec Pr Philippe Even, médecin pneumologue français, Professeur émérite à l'université Paris Descartes, président de l’Institut Necker, membre de l'Association Internationale pour une Médecine Scientifique, Indépendante et Bienveillante.
© Prévention Santé, Deborah Donnier
LE SITE http://www.prevention-sante.eu
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INSTAGRAM https://instagram.com/deborahdonnier/
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80% des médicaments ne servent à rien, c’est votre constat ?
Ou ont été et sont fabriqués les médicaments ?
Comment est né l’industrie pharmaceutique en France ?
Quelle est la proportion de médicaments inutiles aujourd'hui ?
Face au manque d'innovation quelle est la stratégie des laboratoires pharmaceutiques ?
Il faut voir tout noir dans l’industrie pharmaceutique selon vous ?
Pourquoi est-il urgent de faire le ménage sur le marché ?
Quand l’industrie nous font preuve de scientifiques, vous pensez que c’est corrompu ?
à l’étranger, c’est différent qu’en France ?
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