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[VOSTFR] Des fans de Biden ont vicieusement attaqué Riley, un jeune garçon de 7 ans fan de Trump
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1 view • June 15, 2021
La mère de Riley, Abbey, a publié une déclaration disant qu'elle attendait une table avec son fils dans un restaurant après une manifestation pacifique contre le candidat démocrate à la présidence lorsqu'elle a été harcelée par deux "partisans de Joe Biden" contrariés par son signe pro-Trump et la casquette #MAGA "Make America Great Again" («Rendre l'Amérique à nouveau grande») de son fils.
Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=DNPD2mQwjoM
Woke Societies :
https://www.youtube.com/channel/UCChqaZ_kStPhOgDx1NxdA0w
La vidéo complète avec le petit Riley :
https://twitter.com/TrumpStudents/status/1296647779004162049
Article :
https://www.washingtonexaminer.com/news/mother-says-7-year-old-son-was-assaulted-by-joe-biden-supporters-for-wearing-maga-hat
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