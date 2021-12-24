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Más mentiras desde Alemania [Paul Joseph Watson]
Frotando la Costumbre
Frotando la Costumbre
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13 views • December 24, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.

Emitido el 22 de diciembre del 2021:
https://freeworldnews.tv/watch?id=61c399e05ba039303b991911

A 2 años del inicio de este crimen humanitario, incluso con todas sus ridículas normas, parámetros y nociones "sanitarias" y "científicas" ya expuestas, siguen inflando cifras como el primer día y asustando a la masa con escenarios catastrofistas. En definitiva: un sinfín de mentiras para implementar políticas de control que transformen personas inocentes en terroristas biológicos. Estos sujetos demuestran a diario que el mundo es una puesta en escena para la toma de los cuerpos. No van a parar. Nosotros tampoco.

La declaración de Kubicki en el video es un oxímoron: pone los conceptos "integridad" y "acción estatal" juntos en la misma frase.

Con respecto a Watson, comunica bien, coincido en algunos puntos, pero ahí termina: no soy fan. Ni antes, ni ahora. Tampoco creo, como ha planteado, que el conservadurismo sea la nueva contracultura, por más esfuerzos que haga el globalismo progre para hacer de ello una realidad. Dicho esto, este es un buen mini-informe que expone un escándalo que luego se traduce en políticas públicas de apartheid.
Keywords
paul joseph watsonapartheidagenda 2030vacunascovid19genocidioplandemiaalemania
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