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[VOSTFR] INTERDIT ! E. Michael Jones Ses livres supprimés par Amazon
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https://culturewars.com/videos/banned-e-michael-jones-books-removed
E Michael Jones est un géant intellectuel originaire des USA, professeur d'université émérite, conférencier inlassable et écrivain prolifique.
Fervent Catholique, il s'oppose au délabrement moral de la société contemporaine et l'exprime à travers ses livres, les conférences auxquelles il participe et les interviews qu'il accorde pour des médias indépendants
« Après 11 ans de promotion de tous mes livres, y compris The Jewish Revolutionary Spirit, Amazon, sans préavis ni avertissement, les a retirés de notre compte vendeur. Cette décision a été précédée par le retrait de tous mes livres électroniques de mon compte Amazon Kindle une semaine plus tôt ».
E Michael Jones
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#CultureWars #EMichaelJones
E Michael Jones est un géant intellectuel originaire des USA, professeur d'université émérite, conférencier inlassable et écrivain prolifique.
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