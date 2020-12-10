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ERA DELL'ACQUARIO:: MEDITAZIONE MONDIALE 21 Dicembre ore 19:22 - Rendetelo Virale!
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41 views • December 10, 2020
Nel giorno del solstizio di inverno alle ore 19:22 si verificherà l'ultima Grande Congiunzione planetaria del 2020 con la quale si chiude defintivamente l'Era dei Pesci e si entra nell'Era dell'Aria.
Per il 21 dicembre alle ore 19:22 per l'Italia è stata organizzata una meditazione mondiale e bisogna superare la soglia della massa critica per generare camnbiamenti concreti positivi sul pianeta e stabilizzarlo su la linea temporale più ottimale in assoluto.
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p.s. Il video sopra è volutamente molto veloce.
Se vi risultasse troppo rapido, troverete su internet numerosi altri video al riguardo.
Invierò comunque, nei prossimi giorni la Meditazione Audio guidata di 20 minuti.
* Per approfondire, visionare il sito: Theportal2012
http://2012portal.blogspot.com/
* Ricerche scientifiche che attestano gli effetti concreti della meditazione nel generare cambiamenti in ambito sociale:
http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html
Musica: www.bensound.com
Titolo: Evolution
Video e Immagini: https://pixabay.com/it/
Christian Bodhi : https://pixabay.com/it/users/christianbodhi-9869182/
Paasadani : https://pixabay.com/it/videos/search/user:paasadani/
Eros-Ediçõeshttps://pixabay.com/it/users/eros-edi%C3%A7%C3%B5es-10047959/?tab=videos
Immagine "Water Cartoon - aquarius" dal sito : https://www.cleanpng.com/
Per il 21 dicembre alle ore 19:22 per l'Italia è stata organizzata una meditazione mondiale e bisogna superare la soglia della massa critica per generare camnbiamenti concreti positivi sul pianeta e stabilizzarlo su la linea temporale più ottimale in assoluto.
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p.s. Il video sopra è volutamente molto veloce.
Se vi risultasse troppo rapido, troverete su internet numerosi altri video al riguardo.
Invierò comunque, nei prossimi giorni la Meditazione Audio guidata di 20 minuti.
* Per approfondire, visionare il sito: Theportal2012
http://2012portal.blogspot.com/
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http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-show-group-meditation-lowers-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/
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Christian Bodhi : https://pixabay.com/it/users/christianbodhi-9869182/
Paasadani : https://pixabay.com/it/videos/search/user:paasadani/
Eros-Ediçõeshttps://pixabay.com/it/users/eros-edi%C3%A7%C3%B5es-10047959/?tab=videos
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