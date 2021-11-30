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Aspartaam, Hersenkanker & de FDA Goedkeuring (Cola Light Pepsi Max bijwerkingen Optimel Sucralose)
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3 views • November 30, 2021
De goedkeuring van de zoetstof aspartaam door de Amerikaanse Voedsel en Waren Dienst (FDA) was de meest omstreden goedkeuring ooit. Er bestond daarvoor geen wetenschappelijke basis, maar werd onder grote politieke en financiële druk afgegeven.
http://wanttoknow.nl/overige/mind-control/aspartaam-van-gifstof-tot-zoetstof
Aspartaam werd in 1965 'ontdekt' door Searle, een farmaceutisch bedrijf uit Chicago. De FDA keurde aspartaam uiteindelijk goed in 1981, alhoewel uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat aspartaam hersenkanker veroorzaakte in proefdieren.
http://naturalnews.com/011804.html
De onderzoeken die de 'veiligheid' van aspartaam aantoonden waren erg gebrekkig. Searle gebruikte onwetenschappelijke werkwijzes in haar labaratoria, vervalste testgegevens en hield cruciale informatie achter tijdens het goedkeuringsproces.
Aangezien aspartaam hersentumoren veroorzaakte in proefdieren, bestaat er ook een kanker risico voor mensen. Kanker neemt snel toe in westerse landen en zal binnenkort doodsoorzaak nummer 1 zijn.
Aspartaam (E951) wordt gebruikt in meer dan 6000 produkten en miljoenen mensen consumeren de zoetstof dagelijks. Aspartaam veroorzaakt naast kanker ook migraines, diabetes, MS, epilepsie, obesitas, kanker, hersenstoornissen, ADHD, etc.
http://medicalnewstoday.com/articles/314345.php#1
http://thetruthaboutstuff.com/review3dutch.html
http://aspartaam.nl
http://thedailymeal.com/healthy-eating/scary-facts-diet-soda-gallery/slide-7
Het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid heeft 92(!) symptomen vastgesteld na aspartaam gebruik. Meer dan 80% van alle klachten ingediend bij de FDA zijn klachten over aspartaam! http://sweetpoison.com/articles/0706/aspartame_symptoms_submit.html
Aspartaam wordt gemaakt uit de ontlasting van genetisch gemanipuleerde E-Coli bacterie... http://naturalnews.com/041766_aspartame_GM_bacteria_patent.html
Aspartaam documentaire 'Sweet Misery':
http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A
Aspartaam breekt af in drie giftige bestanddelen:
1. Methanol.
Dit is de giftige alcohol en breekt af in formaldehyde, een uiterst giftige stof, gebruikt voor balseming.
2. Phenylalanine.
Deze stof vermindert de hoeveelheid serotonine in de hersenen, wat leidt tot opvliegers, depressies en een verhoging(!) van de eetlust. De consumptie van aspartaam is één van de hoofdoorzaken van de huidige obesitas crisis...
3. Aspartisch zuur. Dit is een neurologisch gif vergelijkbaar met MSG.
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Vermijdt aspartaam voor 60 dagen en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren! http://sweetpoison.com/aspartame-detox.html
Let op! In veel produkten wordt aspartaam vervangen door sucralose (Splenda, E955), Neotaam (E961) of Advantaam. Deze zoetstoffen zijn echter ook zeer giftig!
http://aspartaam.nl/artikelen/advantaam.php
http://products.mercola.com/sweet-deception/
http://splendaexposed.com
Aspartaam of andere giftige kunstmatige zoetstoffen zitten in duizenden 'light' producten zoals frisdrank, tafelzoetjes, fruitsappen, fruitconserven, limonade siroop, yoghurt, kwark, yakult, taart, snoepjes, kauwgom, graanproducten, chips, kindertandpasta en zelfs in medicijnen en vitamines!
Bijvoorbeeld Cola Light, Coke, Sprite & Fanta Zero, Pepsi Max, Pepsi Next, Pepsi Light, Aquarius Zero, DubbelFrisss Light, Rivella, Sisi, Crystal Clear, Lipton Ice Tea Zero (Light), Optimel, ViFit, Optifit, Linessa, Topvit, Vitalinea, Yakult Light, Monster Energy Lo-Carb, Canderel, Natrena, Stimorol Ice, Fusion, Sportlife, Freedent, Mentos, Smint, etc.
http://aspartaam.nl/info/producten.php
http://aspartaam.nl/info/medicijnen.php
Andere zoetstoffen die U moet vermijden:
Acesulfaam K (E950), Cyclamaat of Cyclaamzuur (E952), Isomalt (E953), Saccharine (E954), Sucralose (merknaam Splenda, E955), Alitaam (E956), Neohesperidin (E959), Neotaam (E961), Zout van Aspartaam-Acesulfaam (E962), Maltitol (E965), Lactitol (E966), Xylitol (E967), Sorbitol (E420), Mannitol (E421), Glycerol (E422).
Relatief veilige zoetstoffen:
Thaumatin (E957). Thaumatin (E957), stevia extract or steviol glycosides (E960).
Gezondere suikervervangers:
Organische rietsuiker, kokosnectar, palmsuiker, honing, ahornstroop en stevia, een natuurlijke zoetstof, al eeuwen gebruikt in Paraguay!
http://esstevia.nl
http://stevija.nl
http://steviaproducts.be
http://justlikesugar.com
Aspartaam-vrije kauwgom:
http://chewsygum.com
https://zellies.com
http://thepurcompany.com
http://uk.iherb.com/search?kw=spry
Meer info:
http://aspartame.mercola.com
http://fonteine.com/aspartaam.html
http://aspartaam.com
http://sweetpoison.com
http://wanttoknow.nl/overige/mind-control/aspartaam-van-gifstof-tot-zoetstof
Aspartaam werd in 1965 'ontdekt' door Searle, een farmaceutisch bedrijf uit Chicago. De FDA keurde aspartaam uiteindelijk goed in 1981, alhoewel uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat aspartaam hersenkanker veroorzaakte in proefdieren.
http://naturalnews.com/011804.html
De onderzoeken die de 'veiligheid' van aspartaam aantoonden waren erg gebrekkig. Searle gebruikte onwetenschappelijke werkwijzes in haar labaratoria, vervalste testgegevens en hield cruciale informatie achter tijdens het goedkeuringsproces.
Aangezien aspartaam hersentumoren veroorzaakte in proefdieren, bestaat er ook een kanker risico voor mensen. Kanker neemt snel toe in westerse landen en zal binnenkort doodsoorzaak nummer 1 zijn.
Aspartaam (E951) wordt gebruikt in meer dan 6000 produkten en miljoenen mensen consumeren de zoetstof dagelijks. Aspartaam veroorzaakt naast kanker ook migraines, diabetes, MS, epilepsie, obesitas, kanker, hersenstoornissen, ADHD, etc.
http://medicalnewstoday.com/articles/314345.php#1
http://thetruthaboutstuff.com/review3dutch.html
http://aspartaam.nl
http://thedailymeal.com/healthy-eating/scary-facts-diet-soda-gallery/slide-7
Het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid heeft 92(!) symptomen vastgesteld na aspartaam gebruik. Meer dan 80% van alle klachten ingediend bij de FDA zijn klachten over aspartaam! http://sweetpoison.com/articles/0706/aspartame_symptoms_submit.html
Aspartaam wordt gemaakt uit de ontlasting van genetisch gemanipuleerde E-Coli bacterie... http://naturalnews.com/041766_aspartame_GM_bacteria_patent.html
Aspartaam documentaire 'Sweet Misery':
http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A
Aspartaam breekt af in drie giftige bestanddelen:
1. Methanol.
Dit is de giftige alcohol en breekt af in formaldehyde, een uiterst giftige stof, gebruikt voor balseming.
2. Phenylalanine.
Deze stof vermindert de hoeveelheid serotonine in de hersenen, wat leidt tot opvliegers, depressies en een verhoging(!) van de eetlust. De consumptie van aspartaam is één van de hoofdoorzaken van de huidige obesitas crisis...
3. Aspartisch zuur. Dit is een neurologisch gif vergelijkbaar met MSG.
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Vermijdt aspartaam voor 60 dagen en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren! http://sweetpoison.com/aspartame-detox.html
Let op! In veel produkten wordt aspartaam vervangen door sucralose (Splenda, E955), Neotaam (E961) of Advantaam. Deze zoetstoffen zijn echter ook zeer giftig!
http://aspartaam.nl/artikelen/advantaam.php
http://products.mercola.com/sweet-deception/
http://splendaexposed.com
Aspartaam of andere giftige kunstmatige zoetstoffen zitten in duizenden 'light' producten zoals frisdrank, tafelzoetjes, fruitsappen, fruitconserven, limonade siroop, yoghurt, kwark, yakult, taart, snoepjes, kauwgom, graanproducten, chips, kindertandpasta en zelfs in medicijnen en vitamines!
Bijvoorbeeld Cola Light, Coke, Sprite & Fanta Zero, Pepsi Max, Pepsi Next, Pepsi Light, Aquarius Zero, DubbelFrisss Light, Rivella, Sisi, Crystal Clear, Lipton Ice Tea Zero (Light), Optimel, ViFit, Optifit, Linessa, Topvit, Vitalinea, Yakult Light, Monster Energy Lo-Carb, Canderel, Natrena, Stimorol Ice, Fusion, Sportlife, Freedent, Mentos, Smint, etc.
http://aspartaam.nl/info/producten.php
http://aspartaam.nl/info/medicijnen.php
Andere zoetstoffen die U moet vermijden:
Acesulfaam K (E950), Cyclamaat of Cyclaamzuur (E952), Isomalt (E953), Saccharine (E954), Sucralose (merknaam Splenda, E955), Alitaam (E956), Neohesperidin (E959), Neotaam (E961), Zout van Aspartaam-Acesulfaam (E962), Maltitol (E965), Lactitol (E966), Xylitol (E967), Sorbitol (E420), Mannitol (E421), Glycerol (E422).
Relatief veilige zoetstoffen:
Thaumatin (E957). Thaumatin (E957), stevia extract or steviol glycosides (E960).
Gezondere suikervervangers:
Organische rietsuiker, kokosnectar, palmsuiker, honing, ahornstroop en stevia, een natuurlijke zoetstof, al eeuwen gebruikt in Paraguay!
http://esstevia.nl
http://stevija.nl
http://steviaproducts.be
http://justlikesugar.com
Aspartaam-vrije kauwgom:
http://chewsygum.com
https://zellies.com
http://thepurcompany.com
http://uk.iherb.com/search?kw=spry
Meer info:
http://aspartame.mercola.com
http://fonteine.com/aspartaam.html
http://aspartaam.com
http://sweetpoison.com
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