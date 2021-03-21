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Долорес Кэхилл "Генная терапия и возможные смертельные последствия от мРНК вакцин!"
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595 views • March 21, 2021
Профессор Долорес Кэхилл (Prof. Dolores Cahill PhD, Molecular Biologist/Immunologist), молекулярный биолог и иммунолог, о том, каковы будут последствия от вакцинации мРНК вакциной.

Как действует мРНК-вакцина от доктора-криминалиста (ирландский иммунолог и молекулярный биолог профессор Дублинского университетского колледжа(University College Dublin (UCD)) Долорес Кэхилл) на заседании внепарламентской комиссии по расследованию коронавируса в Германии (интервью берет юрист Рейнер Фулльмих (Reiner Fuellmich), который занимается судами по фейк-тестам в Германии и США):

«После введения так называемой мРНК-вакцины от СOVID-19 иммунная система начинает атаковать собственный организм, сначала медленно, позже быстрее уничтожая собственные клетки органов. Органы начнут отказывать одни за другими с течением времени.»

About Dolores Cahill: https://dolorescahill.com/pages/experience

Долорес Кэхилл, известный эксперт в своей области, прогнозирует, что вакцининация от COVID-​19 запустит необратимые процессы в организме и будет приводить к летальным исходам в течении нескольких месяцев.
В своем последнем видеоинтервью известный профессор Долорес Кэхилл делает это мрачное предсказание, основанное на том, что уже известно о вакцинах, их поспешной разработке и совершенно новом подходе с использованием информационной РНК вместо обычных антител.
Как почти все ведущие эксперты, выступающие против официальной «пандемической» риторики, профессор Кэхилл подверглась как профессиональным, так и личным репрессиям. В ее случае, Долорес Кэхилл была вынуждена уйти с поста заместителя председателя Научного комитета Инициативы инновационных лекарственных средств (Scientific Committee of the Innovative Medicines Initiative (IMI)), партнерства между Европейской комиссией и фармацевтической промышленностью для продвижения новых лекарств.
⁣По ее словам, изоляция и социальное дистанцирование не нужны, чтобы остановить распространение вируса, и выздоравливающие люди становятся «невосприимчивыми к жизни» через 10 дней, а смерть и болезни можно было предотвратить с помощью дополнительных витаминов.
Выступая против вакцинации, г-жа Кэхилл сказала, что «политики и СМИ» используют COVID-19 «в качестве разжигающего страх пропагандистского инструмента, чтобы попытаться лишить людей прав и сделать их более больными, а также заставить нас делать прививки».
⁣Г-жа Кэхилл также поддержала использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19, которое также поддержал президент США Дональд Трамп. По ее словам, препарат «безопасен и эффективен» при лечении болезни. Оригинальное интервью с тех пор было удалено YouTube, но версии все еще можно легко найти в Интернете, и они собрали сотни тысяч просмотров. С тех пор г-жа Кэхилл дала несколько подобных интервью.
Однако Европейская комиссия заявила, что утверждения г-жи Кэхилл, профессора трансляционной медицины в UCD, могут причинить «значительный вред», если понимать их буквально. Профессор Кэхилл была исключена из ведущего научного комитета Европейского союза, после своих высказываний о излишних социальных мерах в борьбе против COVID-19, в первую очередь социального дистанцирования и карантина - https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/ucd-professor-asked-to-resign-from-eu-committee-over-covid-19-claims-1.4277698 .
Keywords
bigpharmavaccinationcovid-19
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