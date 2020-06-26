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FLORIDA'lı Kadının VİRAL olan KONUŞMASI - İl Meclisi'nde GERÇEKLERİ YÜZLERİNE VURDU !!!
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24 views • June 26, 2020
Maskelerin yavaş yavaş öldürdüğünü bile bile, kimseyi maske takmaya zorlamaya hakkınız yok
Gerçek manada öldürüyor
ve biz insanlar UYANIYORUZ
ve tutuklanmanın ne demek olduğunu biliyoruz çünkü vatandaşların tutuklanması zaten başladı
ve buradaki herbiriniz Şeytan'ın kurallarına uyan sizler, hepiniz tutuklanacaksınız!
sen... doktor... insanlığa karşı suç işlediğin için tutuklanacaksın
her biriniz o maskenin ardında gülümsüyorsunuz,
ama hepiniz yaradan tarafından cezalandırılacaksınız!
Yaradandan kaçamazsınız, kaçamayacaksınız
tekrar söylüyorum
Yaradandan kaçamazsınız
2 metre ötede de dursanız ya da maske taksanız da
2 metre mesafe diyorsunuz ya, o askeri bir protokol aslında
insanları eğitiyorsunuz çünkü 5g ve kameralar geldiğinde ne olacak?
Herkesi tarayacak, herkesi izleyecek, herkesin ısısını ölçecek, çocuklar okula maskeyle gidecek...
SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ?
SİZ ÇATLAK MISINIZ?
Bence hepiniz tam şu anda bir tımarhaneye kapatılmalısınız!
Çünkü hiçbiriniz... hiçbiriniz
şu anda ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz!
Saçmalık bu! ve bu oturumu Tanrı'ya dua ederek açıyorsunuz!!!
Aslında siz Şeytana dua ediyorsunuz çünkü Tanrı bu duayı dinlemiyor
Çünkü siz hepiniz Şeytanın kurallarını uyguluyorsunuz
Bill Gates'e ne oldu? Neden hapiste değil?
Neden Hillary Clinton hapiste değil?
Neden size kurallar dayatan pedofiller hapiste değiller?
Ohh, yoksa siz de onlardan olduğunuz için mi?
-Sağolun
Süreniz doldu
Siz de derin devletsiniz ve diğerleriyle beraber gideceksiniz
----------------------------
Haber Sitemiz
► https://coronagercegi.com
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Kaynaklar:
► Türkçe Altyazılı Video: Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth / YouTube Kanalı
İŞTE BUDUR ! GERÇEKLERİ PATIR PATIR YÜZLERİNE SÖYLÜYOR... HEPİMİZE ÖRNEK OLSUN (ALT YAZIYI AÇIN)
https://youtu.be/gODcm37qfD0
Gerçek manada öldürüyor
ve biz insanlar UYANIYORUZ
ve tutuklanmanın ne demek olduğunu biliyoruz çünkü vatandaşların tutuklanması zaten başladı
ve buradaki herbiriniz Şeytan'ın kurallarına uyan sizler, hepiniz tutuklanacaksınız!
sen... doktor... insanlığa karşı suç işlediğin için tutuklanacaksın
her biriniz o maskenin ardında gülümsüyorsunuz,
ama hepiniz yaradan tarafından cezalandırılacaksınız!
Yaradandan kaçamazsınız, kaçamayacaksınız
tekrar söylüyorum
Yaradandan kaçamazsınız
2 metre ötede de dursanız ya da maske taksanız da
2 metre mesafe diyorsunuz ya, o askeri bir protokol aslında
insanları eğitiyorsunuz çünkü 5g ve kameralar geldiğinde ne olacak?
Herkesi tarayacak, herkesi izleyecek, herkesin ısısını ölçecek, çocuklar okula maskeyle gidecek...
SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ?
SİZ ÇATLAK MISINIZ?
Bence hepiniz tam şu anda bir tımarhaneye kapatılmalısınız!
Çünkü hiçbiriniz... hiçbiriniz
şu anda ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz!
Saçmalık bu! ve bu oturumu Tanrı'ya dua ederek açıyorsunuz!!!
Aslında siz Şeytana dua ediyorsunuz çünkü Tanrı bu duayı dinlemiyor
Çünkü siz hepiniz Şeytanın kurallarını uyguluyorsunuz
Bill Gates'e ne oldu? Neden hapiste değil?
Neden Hillary Clinton hapiste değil?
Neden size kurallar dayatan pedofiller hapiste değiller?
Ohh, yoksa siz de onlardan olduğunuz için mi?
-Sağolun
Süreniz doldu
Siz de derin devletsiniz ve diğerleriyle beraber gideceksiniz
----------------------------
Haber Sitemiz
► https://coronagercegi.com
----------------------------
Alternatif Kanal ve Sayfalarımız
► https://t.me/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
► https://youtube.com/c/coronagercegi
► https://twitter.com/coronagercegi
► https://facebook.com/coronagercegi
► https://instagram.com/coronagercegi
----------------------------
Kaynaklar:
► Türkçe Altyazılı Video: Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth / YouTube Kanalı
İŞTE BUDUR ! GERÇEKLERİ PATIR PATIR YÜZLERİNE SÖYLÜYOR... HEPİMİZE ÖRNEK OLSUN (ALT YAZIYI AÇIN)
https://youtu.be/gODcm37qfD0
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