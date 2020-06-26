FLORIDA'lı Kadının VİRAL olan KONUŞMASI - İl Meclisi'nde GERÇEKLERİ YÜZLERİNE VURDU !!!

Maskelerin yavaş yavaş öldürdüğünü bile bile, kimseyi maske takmaya zorlamaya hakkınız yokGerçek manada öldürüyorve biz insanlar UYANIYORUZve tutuklanmanın ne demek olduğunu biliyoruz çünkü vatandaşların tutuklanması zaten başladıve buradaki herbiriniz Şeytan'ın kurallarına uyan sizler, hepiniz tutuklanacaksınız!sen... doktor... insanlığa karşı suç işlediğin için tutuklanacaksınher biriniz o maskenin ardında gülümsüyorsunuz,ama hepiniz yaradan tarafından cezalandırılacaksınız!Yaradandan kaçamazsınız, kaçamayacaksınıztekrar söylüyorumYaradandan kaçamazsınız2 metre ötede de dursanız ya da maske taksanız da2 metre mesafe diyorsunuz ya, o askeri bir protokol aslındainsanları eğitiyorsunuz çünkü 5g ve kameralar geldiğinde ne olacak?Herkesi tarayacak, herkesi izleyecek, herkesin ısısını ölçecek, çocuklar okula maskeyle gidecek...SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ?SİZ ÇATLAK MISINIZ?Bence hepiniz tam şu anda bir tımarhaneye kapatılmalısınız!Çünkü hiçbiriniz... hiçbirinizşu anda ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz!Saçmalık bu! ve bu oturumu Tanrı'ya dua ederek açıyorsunuz!!!Aslında siz Şeytana dua ediyorsunuz çünkü Tanrı bu duayı dinlemiyorÇünkü siz hepiniz Şeytanın kurallarını uyguluyorsunuzBill Gates'e ne oldu? Neden hapiste değil?Neden Hillary Clinton hapiste değil?Neden size kurallar dayatan pedofiller hapiste değiller?Ohh, yoksa siz de onlardan olduğunuz için mi?-SağolunSüreniz dolduSiz de derin devletsiniz ve diğerleriyle beraber gideceksiniz----------------------------Haber Sitemiz----------------------------Alternatif Kanal ve Sayfalarımız► https://t.me/coronagercegi----------------------------Kaynaklar:► Türkçe Altyazılı Video: Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth / YouTube KanalıİŞTE BUDUR ! GERÇEKLERİ PATIR PATIR YÜZLERİNE SÖYLÜYOR... HEPİMİZE ÖRNEK OLSUN (ALT YAZIYI AÇIN)