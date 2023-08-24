BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Walter Veith - Los Mensajes de los Tres Ángeles - Parte 3
Clash Of Minds Spanish
Clash Of Minds Spanish
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • August 24, 2023

En este estudio, el Prof. Veith va directamente al corazón del Mensaje del Primer Ángel. ¿Cuál es el carácter de este Dios que llamó todo a la existencia? ¿Por qué es creíble y convincente confiar en un modelo de creación de seis días? Pero, ¿cómo reacciona el mundo exterior a este modelo? ¿Por qué esta tensión? Pero, este no es el final: Walter Veith lleva a sus oyentes a las profundidades de Apocalipsis 14 y 18: ¡Salid de ella pueblo mío! Este importante y decisivo llamado es hoy más relevante que nunca. Pero un sistema bien conocido impide a muchas personas en el verdadero discipulado a través del engaño, a través de la pompa y la jactancia. A través de la presunción y la falsa enseñanza. A través de la tradición y la seducción. La tercera parte de esta serie de cinco es la piedra angular para la decisión. El tiempo que se avecina y ya ha comenzado exige una decisión, más que eso: exige un conocimiento urgentemente necesario del adversario, de sus estrategias y, sobre todo, de la verdad. Y esta verdad solo se puede encontrar directamente en la Palabra de Dios.

Keywords
angelsmessagesthreewalterveith
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
British media blames Muslims for wasting water during wudu, hiding the fact that AI data centers are the real problem

British media blames Muslims for wasting water during wudu, hiding the fact that AI data centers are the real problem

Lance D Johnson
U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

Belle Carter
FBI Investigates Reported Sale of Millions of Driver&#8217;s Licenses on Dark Web

FBI Investigates Reported Sale of Millions of Driver’s Licenses on Dark Web

Douglas Harrington
DOJ: States Must Share Immigrant Data With DHS or Risk Losing Federal Funds

DOJ: States Must Share Immigrant Data With DHS or Risk Losing Federal Funds

Douglas Harrington
ID Verification Breach Exposes Millions of Sensitive Identity Documents

ID Verification Breach Exposes Millions of Sensitive Identity Documents

Edison Reed
Power Outages and Home Medical Equipment: Planning for Extended Disruptions

Power Outages and Home Medical Equipment: Planning for Extended Disruptions

Iva Greene
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy