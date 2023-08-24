Walter Veith - Los Mensajes de los Tres Ángeles - Parte 3

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En este estudio, el Prof. Veith va directamente al corazón del Mensaje del Primer Ángel.
¿Cuál es el carácter de este Dios que llamó todo a la existencia?
¿Por qué es creíble y convincente confiar en un modelo de creación de seis días?
Pero, ¿cómo reacciona el mundo exterior a este modelo?
¿Por qué esta tensión?
Pero, este no es el final:
Walter Veith lleva a sus oyentes a las profundidades de Apocalipsis 14 y 18:
¡Salid de ella pueblo mío!
Este importante y decisivo llamado es hoy más relevante que nunca.
Pero un sistema bien conocido impide a muchas personas en el verdadero discipulado a través del engaño,
a través de la pompa y la jactancia. A través de la presunción y la falsa enseñanza.
A través de la tradición y la seducción.
La tercera parte de esta serie de cinco es la piedra angular para la decisión.
El tiempo que se avecina y ya ha comenzado exige una decisión, más que eso: exige un conocimiento urgentemente necesario del adversario, de sus estrategias y, sobre todo, de la verdad.
Y esta verdad solo se puede encontrar directamente en la Palabra de Dios.