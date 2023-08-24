Walter Veith - Los Mensajes de los Tres Ángeles - Parte 3

En este estudio, el Prof. Veith va directamente al corazón del Mensaje del Primer Ángel. ¿Cuál es el carácter de este Dios que llamó todo a la existencia? ¿Por qué es creíble y convincente confiar en un modelo de creación de seis días? Pero, ¿cómo reacciona el mundo exterior a este modelo? ¿Por qué esta tensión? Pero, este no es el final: Walter Veith lleva a sus oyentes a las profundidades de Apocalipsis 14 y 18: ¡Salid de ella pueblo mío! Este importante y decisivo llamado es hoy más relevante que nunca. Pero un sistema bien conocido impide a muchas personas en el verdadero discipulado a través del engaño, a través de la pompa y la jactancia. A través de la presunción y la falsa enseñanza. A través de la tradición y la seducción. La tercera parte de esta serie de cinco es la piedra angular para la decisión. El tiempo que se avecina y ya ha comenzado exige una decisión, más que eso: exige un conocimiento urgentemente necesario del adversario, de sus estrategias y, sobre todo, de la verdad. Y esta verdad solo se puede encontrar directamente en la Palabra de Dios.

