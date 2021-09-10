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Η Alejandra Gurtman εξηγεί για τα εμβόλια Covid σε παιδιά ηλικίας απο μόλις 6 μηνών.
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11 views • September 10, 2021
Ένα απόσπασμα από μια διαδικτυακή εκπομπή στις 30 Ιουνίου, όπου η αντιπρόεδρος στο τμήμα για την έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων της Pfizer, Alejandra Gurtman MD εξηγεί το χρονοδιάγραμμα της Pfizer για την υποβολή αίτησης για έγκριση επείγουσας χρήσης του εμβολίου Covid (mRNA) για παιδιά ηλικίας απο μόλις 6 μηνών.
Εξηγεί ότι το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2021 είναι όταν η Pfizer θα υποβάλει αίτηση για την EUA (άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης) για παιδιά 5-11 ετών.
Οι αιτήσεις EUA (άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης) για τα παιδιά 2-5 ετών και για τα παιδιά 6 μηνών έως 2 ετών θα ακολουθήσουν αμέσως μετά.
Εξηγεί ότι το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2021 είναι όταν η Pfizer θα υποβάλει αίτηση για την EUA (άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης) για παιδιά 5-11 ετών.
Οι αιτήσεις EUA (άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης) για τα παιδιά 2-5 ετών και για τα παιδιά 6 μηνών έως 2 ετών θα ακολουθήσουν αμέσως μετά.
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