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CDL91 - La vérité finit toujours par éclater… Jean-Jacques Crevecoeur
luciole
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20 views • June 07, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 7 juin 2021

https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL91:5
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

Egalement : https://fulllifechannel.com/v/362?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
https://fulllifechannel.com/
Description d'origine JJC :

CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES (bientôt une douzième en arabe), en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0

Dans cette conversation du lundi, je vous propose de revenir quelques instants sur mes propos des deux dernières conversations, pour préciser d'une part pourquoi j'ai dit « ils ont gagné » et ce que je voulais vraiment dire par là, d'autre part pourquoi j'ai insisté sur l'importance de désespérer pour créer quelque chose de radicalement nouveau, lorsque la crise touchera à sa fin…

Et elle semble toucher à sa fin, lorsqu'on voit les marches arrière que de plus en plus de pays font dans l'imposition des mesures sanitaires, des injections létales et des passeports sanitaires. Est-ce que ça a un rapport avec les révélations par certains médias qui ont dévoilé les énormes mensonges et manipulations perpétrés par Anthony Fauci, l'ennemi public numéro 1 des peuples de la terre ? C'est bien possible.

Comme quoi, la vérité finit toujours par éclater. Ne dit-on pas que le mensonge prend l'ascenseur, mais que la vérité prend l'escalier. Et quand cette dernière arrive au sommet, le mensonge n'a plus d'autre choix que de se jeter dans le vide… Mais même si la vérité commence à éclater un peu partout et que les fraudes sont exposées avec plus d'évidence, nous devrons rester vigilants pour regagner le terrain perdu pendant cette guerre…

C'est la raison pour laquelle je multiplie actuellement les publications de vidéos d'informations, de plus en plus fondées et factuelles sur des faits et des chiffres. Je vous renvoie donc aux différentes vidéos que je mentionne dans la deuxième partie de cette conversation, à savoir…

— mon intervention dans un live animé par Amélie Paul et Mel Goyer : https://www.facebook.com/100044599741969/videos/837160910242812
— l'émission « l'info en questions #51 », en compagnie de Senta Depuydt, journaliste indépendante spécialisée dans le domaine de la vaccination : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/2148067087/posts/2149558825
— l'émission de Théovox Actualités, dans laquelle j'interviens une heure après le début : https://www.facebook.com/studio.theovox.tv/videos/905510299998733
— l'interview de Laurent Toubiana, docteur en physique et épidémiologue, auteur d'un rapport établi à la demande de la fondation pour la Défense des Droits et Liberté du Peuple (FDDLP.org) : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/2148073709/posts/2149582015
— l'interview de Pierre Barnérias, journaliste et réalisateur de l'excellent documentaire « Hold up - Retour sur un chaos », qui passe dans les cinémas Guzzo actuellement au Québec : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/2148081435/posts/2149606905

Pour faire des dons à la fondation (je précise que je n'en retire aucun bénéfice, si ce n'est de pouvoir faire connaître des études de grande qualité au public) :

CHOISISSEZ UN DES MOYENS DE PAIEMENT CI-APRÈS :
— par CARTE DE CRÉDIT ou par PAYPAL : http://fddlp.org/dons
— par TÉLÉPHONE : Promesse de don (Amérique du Nord) au : +1 (844) 542-7372
— par paiement INTERAC : [email protected] (Attention, réponse à la question : fondation )
— par CHÈQUE (canadien uniquement) : à l’ordre de FDDLP, 3107, avenue des hôtels, bureau 120, Québec, QC, G1W 4W5

Autres références utiles à connaître :

— liens des différentes versions linguistiques de la vidéo de 5 minutes sur les morts du « vaccin COVID19 » : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Pr Byram Bridle :
https://www.francesoir.fr/societe-sante/nous-avons-fait-une-erreur-la-proteine-spike-est-elle-meme-toxique-et-dangereuse-pour
https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-19-vaccines-sugge
Keywords
conscienceliberteveritecovidsouverainetelibre consentement eclairechiffresfaits
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