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Another CDC fail - desinfection (УШТЕ ЕДЕН ПРОПУСТ НА ЦКБ: ДЕЗИНФЕКТАНТИ)
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30 views • May 04, 2021
По една година кажување на светот опсесивно да прскаат средства за дезинфекција над секоја површина за да се избегне инфицирање со Ковид, ЦКБ сега ажурираше уште едно „ублажување“ за прекумерното користење на дезинфектанти, наведувајќи го недостатокот на ризик од преносливост на површините и фактот дека дезинфициенсите веројатно му штетат на нашето здравје.
„Замаглување, чадење и други слични театарски претстави од индустриска чистина можат многу лесно да предизвикаат повеќе штета отколку да помогнат, кога станува збор за здравјето на луѓето“.
„Замаглување, чадење и други слични театарски претстави од индустриска чистина можат многу лесно да предизвикаат повеќе штета отколку да помогнат, кога станува збор за здравјето на луѓето“.
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