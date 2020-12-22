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Enquête sur la vaccination (épisode 9) : Questions-réponses et corrections - Thierry Casasnovas
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4 views • December 22, 2020
17 oct. 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=Tlei99jvOVo&;feature=emb_logo
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur le site :
▶ http://www.enquete-vaccination.com/
Découvrez les sentinelles pour accompagner les familles dans leurs choix vaccinaux : ▶http://www.epvl.eu/epvl-lance-projet-sentinelles/
________________
En plus des vidéos gratuites, vous pourrez télécharger un document de plus de 150 pages qui reprend toutes les bases scientifiques sur lesquelles je me suis basé pour réaliser mon enquête.
Pour télécharger le document de recherche COMPLET :
▶ http://www.enquete-vaccination.com/pdf/VACCINS-VL-A4_V3_PARTIE1.pdf
Pour télécharger le document de recherche SIMPLIFIÉ :
▶ http://www.enquete-vaccination.com/pdf/VACCINS-VC-A4_V2_PARTIE1.pdf
________________
Sous titrages disponibles en français, en anglais, en arabe, en allemand, en italien, en espagnol, en russe et en hébreux.
Pour soutenir la team de traducteurs :
▶ https://www.patreon.com/contentforall/overview
J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons !
▶ Me soutenir avec un don sur Patreon : https://www.patreon.com/user?u=13143398
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Les informations présentées dans cette vidéo sont tirées d'abord d’une synthèse d’ouvrages, articles et/ou publications scientifiques. Par ailleurs, Thierry Casasnovas fait profiter de son expérience personnelle les auditeurs de cette vidéo au titre de « la libre communication des pensées et des opinions », droit et devoir citoyen par excellence. Ces éléments d’information ne prétendent bien sûr pas à l’exhaustivité et n’engagent que l’opinion de leurs auteurs, chaque lecteur étant libre de conserver, comme il se doit, son esprit critique, sa liberté d’opinion et son libre arbitre. Ces avis et opinions ne consistent pas davantage en une consultation médicale, mais en un message citoyen portant sur la forme, la santé ou le bon fonctionnement de l'organisme , les auteurs souhaitant partager leur expérience et compréhension personnelles. Les auteurs ne sont donc en aucun cas responsables de l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations.
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▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/
▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/rdlr_thierrycasasnovas/
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"Ce n'est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort, qu'ils ont raison " Coluche
"On ne change jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra inutile l'ancien." Buckminster Fuller
"L’alimentation optimale est la médecine de l’avenir" Linus Pauling, prix Nobel de la paix et prix Nobel de chimie
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