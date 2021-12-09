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Hold On - Primum (Non) Nocere
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34 views • December 09, 2021
https://crowdbunker.com/v/hBlXXMg1Sr
Nota publication : Malgré que le film n'ait pas obtenu encore l'ensemble du financement escompté, le producteur vient de donner son feu vert pour la diffusion massive sur tous les réseaux et à "inonder la planète Internet de ce film" de Vérité , cf. https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Hold:a
Également : https://www.brighteon.com/ab1df3e2-b877-467d-bfd6-64aa407e533c.
En échange, il est demandé, à tous ceux qui peuvent, de contribuer par leurs dons, à : https://citizen-light.fr/dons-citizen-light/
MERCI !
Sites officiels :
https://holdup-lefilm.fr/
https://citizen-light.fr/projets/
Messages des auteurs :
Nous souhaitons de tout coeur que tous ceux qui se sont engagés corps et âmes dans ce film pourront vous éclairer utilement sur les enjeux sanitaires, économiques et sociétaux, à un moment crucial et un véritable tournant de notre Humanité.
Toute l'équipe vous souhaite un bon visionnement et vous remercie encore de votre intérêt et de votre soutien !
Après Hold-Up et Hold-On, la suite s'annonce explosive, mais les réalisateurs, les producteurs ont besoin de vous.
Si vous avez envie qu'ils continuent leur incroyable travail d'investigation :
https://citizen-light.fr/dons-citizen-light/
Nota publication : Malgré que le film n'ait pas obtenu encore l'ensemble du financement escompté, le producteur vient de donner son feu vert pour la diffusion massive sur tous les réseaux et à "inonder la planète Internet de ce film" de Vérité , cf. https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Hold:a
Également : https://www.brighteon.com/ab1df3e2-b877-467d-bfd6-64aa407e533c.
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