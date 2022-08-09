"Камень". Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. "Stone" (Daniel 2:34-45)

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Текст песни с аккордами по ссылкам:
doc https://cloud.mail.ru/public/7ncf/4b1KodxPP
odt https://cloud.mail.ru/public/eq76/vA28ANHkD
pdf https://cloud.mail.ru/public/PXsX/v1YG1YoRv
"Камень". Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. " Иисус Христос – великий краеугольный камень. Его второе пришествие описано как камень, разбивающий истукана в Дан 2:34-45.
10 пальцев на ногах истукана = 10 царей и 10 рогов зверя = 10 сыновей Амана из Есфири
“Stone". Сhristian song by Yulia Litvinova. This song is about Jesus Christ Who is the foundation stone, cornerstone and capstone. His second coming is portrayed as a rock dashing the statue in Dan 2:34-45.
10 toes of the statue = 10 kings and 10 horns of the beast = 10 sons of Haman in Esther.
Запись 6 августа 2022 г. Музыка и слова: Юлии Литвиновой 2022 г.
Текст
Куплет 1
Его очи – огня жгучий пламень.
Он тяжёлый, как мельничный камень
Для неверных людей и весов –
Вы не знали, что Царь наш таков?!
Поспешите к Нему лучше сами
И падите на верный тот Камень
С покаянием чистым в сердцах,
Чтоб не быть истолчённым во прах!
Припев
Аллилуйя!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! (x2)
Куплет 2
Он на троне небес, Он во храме.
Он – великий испытанный Камень.
Им созиждется чудно Сион
И стирается в пыль Вавилон.
Укреплён Он, как гвоздь, в твёрдом месте.
Он – седалище славы Отца.
Из Него – лук для брани и мести.
Его царству не будет конца!
Припев
Куплет 3
И тогда раздробилось всё вместе:
И железо, и глина, медь.
Заградились уста лжи и лести –
Больше гордым речам не звенеть!
Камень с неба разбил истукана!
Десять пальцев – цари лишь на час.
Так развеется племя Амана!
Камень тот – избавленье для нас!
Припев
Куплет 4
Ночь народов – народов година!
Камень с неба – в ночи наш алмаз!
Время зверя – дни мрачного сына.
Камень с неба – спасенье для нас!
Великан Голиаф в мире явлен!
И пойдёт он ко дну, как свинец.
Камень с неба главою поставлен! –
Ему слава и честь и венец!
Припев
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Гигантскую статую великана Голиафа провезли по улицам итальянского города Viareggio в феврале 2019 г. под богохульную песню (что было отчасти исполнением пророчества из Дан 7:25 "против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего" и Откр 13:5-6 "И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе.»)
Обратите внимание, что этот эскиз для этого карнавала был опубликован ещё в августе 2018 г! https://youtu.be/6iSQUpuYxoY?t=178
https://www.youtube.com/watch?v=4IlRECsd9Sc
https://time.com/5526224/trump-float-italy/
Дональд Трамп: "Я избранный" 21 августа 2019 г.
https://www.cnn.com/2019/08/21/politics/donald-trump-chosen-one/index.html
21 августа 2019 г. зверю из Откр 13:5 даны уста и власть действовать -
см. в видео Лиланда Джонса ровно с 38:55
• Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса (14 лет апокалипсиса 2010-2024 гг.) Антихрист явлен 21 августа 2019 г.
https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c
(или https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/82.html)
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См. Ис 22:23, Ис 28:16, Зах 10:4, Мф 21:42-44, Дан 2:34-35, Дан 2:44-45
Ис 14:20-21
20 не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ твой: вовеки не помянется племя злодеев.
21 Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землёю и не наполнили вселенной неприятелями.
Это, как мне видится, пророчество об антихристе и 10 царях. Здесь видна параллель с 10 сыновьями Амана (Есф 9:10,14,25), 10 рогами и 10 царями, которые принимают власть со зверем на один час (Откр 17:12, Дан 7:24) и 10 пальцами на ногах истукана (Дан 2:34, 41)