"Камень". Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. "Stone" (Daniel 2:34-45)

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Текст песни с аккордами по ссылкам: doc https://cloud.mail.ru/public/7ncf/4b1KodxPP odt https://cloud.mail.ru/public/eq76/vA28ANHkD pdf https://cloud.mail.ru/public/PXsX/v1YG1YoRv





"Камень". Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. " Иисус Христос – великий краеугольный камень. Его второе пришествие описано как камень, разбивающий истукана в Дан 2:34-45.



10 пальцев на ногах истукана = 10 царей и 10 рогов зверя = 10 сыновей Амана из Есфири





“Stone". Сhristian song by Yulia Litvinova. This song is about Jesus Christ Who is the foundation stone, cornerstone and capstone. His second coming is portrayed as a rock dashing the statue in Dan 2:34-45.

10 toes of the statue = 10 kings and 10 horns of the beast = 10 sons of Haman in Esther.





Запись 6 августа 2022 г. Музыка и слова: Юлии Литвиновой 2022 г.

Текст

Куплет 1





Его очи – огня жгучий пламень.

Он тяжёлый, как мельничный камень

Для неверных людей и весов –

Вы не знали, что Царь наш таков?!

Поспешите к Нему лучше сами

И падите на верный тот Камень

С покаянием чистым в сердцах,

Чтоб не быть истолчённым во прах!





Припев

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! (x2)







Куплет 2

Он на троне небес, Он во храме.

Он – великий испытанный Камень.

Им созиждется чудно Сион

И стирается в пыль Вавилон.

Укреплён Он, как гвоздь, в твёрдом месте.

Он – седалище славы Отца.

Из Него – лук для брани и мести.

Его царству не будет конца!





Припев





Куплет 3

И тогда раздробилось всё вместе:

И железо, и глина, медь.

Заградились уста лжи и лести –

Больше гордым речам не звенеть!

Камень с неба разбил истукана!

Десять пальцев – цари лишь на час.

Так развеется племя Амана!

Камень тот – избавленье для нас!





Припев





Куплет 4

Ночь народов – народов година!

Камень с неба – в ночи наш алмаз!

Время зверя – дни мрачного сына.

Камень с неба – спасенье для нас!

Великан Голиаф в мире явлен!

И пойдёт он ко дну, как свинец.

Камень с неба главою поставлен! –

Ему слава и честь и венец!

Припев

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Гигантскую статую великана Голиафа провезли по улицам итальянского города Viareggio в феврале 2019 г. под богохульную песню (что было отчасти исполнением пророчества из Дан 7:25 "против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего" и Откр 13:5-6 "И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе.»)

Обратите внимание, что этот эскиз для этого карнавала был опубликован ещё в августе 2018 г! https://youtu.be/6iSQUpuYxoY?t=178

https://www.youtube.com/watch?v=4IlRECsd9Sc

https://time.com/5526224/trump-float-italy/





Дональд Трамп: "Я избранный" 21 августа 2019 г.

https://www.cnn.com/2019/08/21/politics/donald-trump-chosen-one/index.html





21 августа 2019 г. зверю из Откр 13:5 даны уста и власть действовать -

см. в видео Лиланда Джонса ровно с 38:55

• Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса (14 лет апокалипсиса 2010-2024 гг.) Антихрист явлен 21 августа 2019 г.

https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c

(или https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/82.html)

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См. Ис 22:23, Ис 28:16, Зах 10:4, Мф 21:42-44, Дан 2:34-35, Дан 2:44-45





Ис 14:20-21

20 не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ твой: вовеки не помянется племя злодеев.

21 Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землёю и не наполнили вселенной неприятелями.





Это, как мне видится, пророчество об антихристе и 10 царях. Здесь видна параллель с 10 сыновьями Амана (Есф 9:10,14,25), 10 рогами и 10 царями, которые принимают власть со зверем на один час (Откр 17:12, Дан 7:24) и 10 пальцами на ногах истукана (Дан 2:34, 41)



