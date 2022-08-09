BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

"Камень". Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. "Stone" (Daniel 2:34-45)
Neba Luch
Neba Luch
70 followers
Follow
0
Share
Report
92 views • August 09, 2022

Мои каналы:
Канал в Телеграме: https://t.me/s/luchneba
Группа обсуждения: https://t.me/+ZmVmRwrPwTBkZGIx
Канал на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Канал на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video

Текст песни с аккордами по ссылкам:

doc https://cloud.mail.ru/public/7ncf/4b1KodxPP

odt https://cloud.mail.ru/public/eq76/vA28ANHkD

pdf https://cloud.mail.ru/public/PXsX/v1YG1YoRv


"Камень". Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) 2022 г. " Иисус Христос – великий краеугольный камень. Его второе пришествие описано как камень, разбивающий истукана в Дан 2:34-45.

10 пальцев на ногах истукана = 10 царей и 10 рогов зверя = 10 сыновей Амана из Есфири


“Stone". Сhristian song by Yulia Litvinova. This song is about Jesus Christ Who is the foundation stone, cornerstone and capstone. His second coming is portrayed as a rock dashing the statue in Dan 2:34-45.

10 toes of the statue = 10 kings and 10 horns of the beast = 10 sons of Haman in Esther.


Запись 6 августа 2022 г. Музыка и слова: Юлии Литвиновой 2022 г.

Текст

Куплет 1


Его очи – огня жгучий пламень.

Он тяжёлый, как мельничный камень

Для неверных людей и весов –

Вы не знали, что Царь наш таков?!

Поспешите к Нему лучше сами

И падите на верный тот Камень

С покаянием чистым в сердцах,

Чтоб не быть истолчённым во прах!


Припев

Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! (x2)


Куплет 2

Он на троне небес, Он во храме.

Он – великий испытанный Камень.

Им созиждется чудно Сион

И стирается в пыль Вавилон.

Укреплён Он, как гвоздь, в твёрдом месте.

Он – седалище славы Отца.

Из Него – лук для брани и мести.

Его царству не будет конца!


Припев


Куплет 3

И тогда раздробилось всё вместе:

И железо, и глина, медь.

Заградились уста лжи и лести –

Больше гордым речам не звенеть!

Камень с неба разбил истукана!

Десять пальцев – цари лишь на час.

Так развеется племя Амана!

Камень тот – избавленье для нас!


Припев


Куплет 4

Ночь народов – народов година!

Камень с неба – в ночи наш алмаз!

Время зверя – дни мрачного сына.

Камень с неба – спасенье для нас!

Великан Голиаф в мире явлен!

И пойдёт он ко дну, как свинец.

Камень с неба главою поставлен! –

Ему слава и честь и венец!

Припев

---------------

Гигантскую статую великана Голиафа провезли по улицам итальянского города Viareggio в феврале 2019 г. под богохульную песню (что было отчасти исполнением пророчества из Дан 7:25 "против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего" и Откр 13:5-6 "И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе.»)

Обратите внимание, что этот эскиз для этого карнавала был опубликован ещё в августе 2018 г! https://youtu.be/6iSQUpuYxoY?t=178

https://www.youtube.com/watch?v=4IlRECsd9Sc

https://time.com/5526224/trump-float-italy/


Дональд Трамп: "Я избранный" 21 августа 2019 г.

https://www.cnn.com/2019/08/21/politics/donald-trump-chosen-one/index.html


21 августа 2019 г. зверю из Откр 13:5 даны уста и власть действовать -

см. в видео Лиланда Джонса ровно с 38:55

• Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса (14 лет апокалипсиса 2010-2024 гг.) Антихрист явлен 21 августа 2019 г.

https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c

(или https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/82.html)

--------------------------------------------------------------------------------------

См. Ис 22:23, Ис 28:16, Зах 10:4, Мф 21:42-44, Дан 2:34-35, Дан 2:44-45


Ис 14:20-21

20 не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ твой: вовеки не помянется племя злодеев.

21 Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землёю и не наполнили вселенной неприятелями.


Это, как мне видится, пророчество об антихристе и 10 царях. Здесь видна параллель с 10 сыновьями Амана (Есф 9:10,14,25), 10 рогами и 10 царями, которые принимают власть со зверем на один час (Откр 17:12, Дан 7:24) и 10 пальцами на ногах истукана (Дан 2:34, 41)


Keywords
rockstoneyulia litvinovachristian songs in russianneba luchyulya kamyshlovaluch nebakamennebuchadnezzar dream
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Russia Remains India&#8217;s Top Oil Supplier in August as Imports Decline

Russia Remains India’s Top Oil Supplier in August as Imports Decline

Garrison Vance
Chinese Rare-Earth Suppliers Halt U.S. Shipments, Sources Say

Chinese Rare-Earth Suppliers Halt U.S. Shipments, Sources Say

Sterling Ashworth
Drone Strike on Kyiv Security Service HQ Spurs Competing Blame

Drone Strike on Kyiv Security Service HQ Spurs Competing Blame

Garrison Vance
Energy Groups Urge Treasury to Block Chinese Battery Firms From U.S. Tax Credits

Energy Groups Urge Treasury to Block Chinese Battery Firms From U.S. Tax Credits

Edison Reed
Report: Green Card Wait for Skilled Indian Immigrants Reaches 179 Years

Report: Green Card Wait for Skilled Indian Immigrants Reaches 179 Years

Douglas Harrington
Russian Intelligence Chief Warns of Real Risk of Large-Scale Conflict in Eurasia

Russian Intelligence Chief Warns of Real Risk of Large-Scale Conflict in Eurasia

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy