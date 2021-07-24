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De klacht om kinderen te beschermen
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10 views • July 24, 2021
👩🎓OPENBARE AANKLACHT Children’s Defense Force jegens CEO PHILIPS FRANS VAN HOUTEN WEGENS
1) DEELNAME AAN GEORGANISEERDE BANK-STAATSMISDAAD EN/I.C. WORLD ECONOMIC FORUM art 140WvS, http:// en https://wetten.overheid.nl/BWBV0001668/2004-06-25 www.vangesseladvocaten.nl/expertises/georganiseerde-misdaad/
2) OORLOGSMISDAAD https://wetten.overheid.nl/BWBR0015252/2020-01-01
2) HANDEL MET VOORKENNIS ALS VRIJMETSELAAR https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Handel_met_voorkennis
✍️Gepubliceerd op 20 nov. 2020
MASSAMOORD IN VOORBEREIDING🇾🇪
Referenties uit deze opname:
Speech Frans van Houten, vrijmetselaar, handelend met voorkennis anno 2015:
1) BILDERBERGSPEECH FRANS VAN HOUTEN https://www.philips.nl/a-w/about/news...
Huidige populatie, oftewel aantal levende zielen anno vandaag:
2) BEVOLKINGSTELLER https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisatie...
Zelfde aantal als Frans voorspelde met voorkennis in 2015 over populatie NL BV 2033. Oftewel d.d. vandaag geen groei maar ontvolking reeds voorspeld in 2015. https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/speechesandpresentations/20150206-speech-CEO-Frans-van-Houten-Bilderberg-Oosterbeek.html
3) PERS VAN VAN PUIJENBROEK https://www.trudiverstegen.nl/meineed-silke-van-puijenbroek/ meldt salaris van Topflopper Frans. Die een moordprogramma uitvoert voor een bescheiden salaris. https://www.trouw.nl/nieuws/philips-t...
Voor massagepopulatie -u en mij de pijp uit-geldt een goede verdienste…..
https://www.youtube.com/watch?v=wxmMHbASmfE&;feature=share
Additieve bewijslast:
✍️ https://www.childrendefenseforce.com/geblokkeerd-van-facebook-want-ik-moet-dood-na-monddood/
✍️ https://www.trudiverstegen.nl/tag/covid-19-is-massamoord/
Trudi Verstegen (geterroriseerde mama van Nikki, Mart en Madelief dankzij vrijmetselaarsvrienden in Brabant)
Mama vs Maffia
www.trudiverstegen.nl
www.childrensdefenseforce.com
Voor pers: 0652428888 - Telegram/Whatsapp
Donaties voor uitvoer openbare aanklacht en strafproces: NL59KNAB0258835486
1) DEELNAME AAN GEORGANISEERDE BANK-STAATSMISDAAD EN/I.C. WORLD ECONOMIC FORUM art 140WvS, http:// en https://wetten.overheid.nl/BWBV0001668/2004-06-25 www.vangesseladvocaten.nl/expertises/georganiseerde-misdaad/
2) OORLOGSMISDAAD https://wetten.overheid.nl/BWBR0015252/2020-01-01
2) HANDEL MET VOORKENNIS ALS VRIJMETSELAAR https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Handel_met_voorkennis
✍️Gepubliceerd op 20 nov. 2020
MASSAMOORD IN VOORBEREIDING🇾🇪
Referenties uit deze opname:
Speech Frans van Houten, vrijmetselaar, handelend met voorkennis anno 2015:
1) BILDERBERGSPEECH FRANS VAN HOUTEN https://www.philips.nl/a-w/about/news...
Huidige populatie, oftewel aantal levende zielen anno vandaag:
2) BEVOLKINGSTELLER https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisatie...
Zelfde aantal als Frans voorspelde met voorkennis in 2015 over populatie NL BV 2033. Oftewel d.d. vandaag geen groei maar ontvolking reeds voorspeld in 2015. https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/speechesandpresentations/20150206-speech-CEO-Frans-van-Houten-Bilderberg-Oosterbeek.html
3) PERS VAN VAN PUIJENBROEK https://www.trudiverstegen.nl/meineed-silke-van-puijenbroek/ meldt salaris van Topflopper Frans. Die een moordprogramma uitvoert voor een bescheiden salaris. https://www.trouw.nl/nieuws/philips-t...
Voor massagepopulatie -u en mij de pijp uit-geldt een goede verdienste…..
https://www.youtube.com/watch?v=wxmMHbASmfE&;feature=share
Additieve bewijslast:
✍️ https://www.childrendefenseforce.com/geblokkeerd-van-facebook-want-ik-moet-dood-na-monddood/
✍️ https://www.trudiverstegen.nl/tag/covid-19-is-massamoord/
Trudi Verstegen (geterroriseerde mama van Nikki, Mart en Madelief dankzij vrijmetselaarsvrienden in Brabant)
Mama vs Maffia
www.trudiverstegen.nl
www.childrensdefenseforce.com
Voor pers: 0652428888 - Telegram/Whatsapp
Donaties voor uitvoer openbare aanklacht en strafproces: NL59KNAB0258835486
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