Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες λειτουργούν ήδη ως οργανωμένο έγκλημα: Ο Peter C. Gοtzsche στο Διεπιστημονικό Συνέδριο

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535 views • October 29, 2020





Όπως ομολογεί (σε ανύποπτο χρόνο) το ίδιο το "Ελληνικά Hoaxes", «η διασημότερη και πλέον έγκυρη αυθεντία σ αυτόν τον τομέα [στον έλεγχο της ποιότητας των ιατρικών μελετών] είναι η Σύμπραξη Κοχρέιν, ένα παγκόσμιο δίκτυο ειδικών, με έδρα την Οξφόρδη, 15 κέντρα έρευνας και μελέτης ανά τον κόσμο, και 15.000 εθελοντές επιστήμονες που συνεργάζονται διεθνώς για την παραγωγή των γνωστών συστηματικών ανασκοπήσεων “Cochrane reviews”. (Δηλαδή εξετάζουν τις κλινικές δοκιμές και τις υπόλοιπες ιατρικές έρευνες και συντάσσουν συμπερασματικές εκθέσεις σχετικά με τις θεραπείες και την αποτελεσματικότητά τους σε διάφορες παθήσεις.)»



Ο Δρ Γκότσε συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020, και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ:

και τη δεύτερη εδώ:



Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Γκότσε:

• Περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο, αυτή η πανδημία είναι μια επιδημία πανικού. Όλο αυτό περιέχει πολύ λίγη επιστήμη και είναι σχεδόν αποκλειστικά πολιτική υπόθεση.

• Τα μέτρα ενισχύουν την εξουσία αυτών που βγάζουν αυτές τις εντολές.

• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνετέλεσε στον πανικό, λέγοντας ότι αυτός ο ιός είναι πολύ φονικός και πολύ μεταδοτικός, κανένα από τα οποία δεν αληθεύει.

• Αν θέλουμε να σώσουμε ζωές, έχουμε επενδύσει υπερβολικά στην επιδημία του κορωνοϊού. Είναι πολύ πιο ακριβό το να αποφύγουμε 1 θάνατο από τον κορωνοϊό, σε σύγκριση με άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Άνθρωποι αυτή τη στιγμή πεθαίνουν στην Αφρική και αλλού, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αγωγή για ελονοσία και για φυματίωση εξαιτίας της υστερίας του κορωνοϊού. Θα μπορούσαμε να σώσουμε πολύ περισσότερες ζωές πολύ φθηνότερα, αν καταπολεμούσαμε το κάπνισμα, για παράδειγμα.

• Οι μάσκες φαίνεται ότι θα μπορούσαν ίσως να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, μα αυτό είναι πολύ μικρό, ακόμα κι αν φορέσουν μάσκες όλοι οι πολίτες. Έχει υπολογισθεί στη Νορβηγία ότι χρειάζεται να φορούν μάσκα 200.000 πολίτες επί μία εβδομάδα προκειμένου να αποφευχθεί μία και μόνο μόλυνση.

• Όπως φαίνεται, τα εμβόλια για τον κορωνοϊό θα επισπευστούν. Αυτό σημαίνει ότι θα γνωρίζουμε υπερβολικά λίγα για τις βλάβες από αυτά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δώσει στις εταιρίες νομική ασυλία, ώστε να μην είναι υπεύθυνες για τις αρνητικές επιπτώσεις των εμβολίων. Πιστεύω ότι αυτό είναι καταστροφή, επειδή οι φαρμακευτικές ήδη λειτουργούν σαν οργανωμένο έγκλημα.

• Προηγούμενες περιπτώσεις με τη φαρμακευτική βιομηχανία έχουν δείξει πως όταν έχεις πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, αναδύεται μια εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή που έχει προβάλει η εταιρεία. Άρα, υποπτευόμαστε ότι οι ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν απλά παραδώσει δημόσιο χρήμα σε μεγάλες εταιρίες χωρίς να έχουν διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν με διαφάνεια και ότι θα μπορούν να ελεγχθούν από άλλους.

• Είναι μια φρικτή, φρικτή ιδέα, το να εμβολιάζεις ανθρώπους χωρίς την πλήρη ενημέρωση και συναίνεσή τους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δε θα συμβεί ποτέ στην Ευρώπη.



Μετάφραση - Υποτιτλισμός - Επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών O Dr Peter C. Gοtzsche είναι διακεκριμένος Δανός ιατρός, ιατρικός ερευνητής εξειδικευμένος στα εμβόλια, Καθηγητής Σχεδιασμού και Ανάλυσης Κλινικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, ιδρυτής και συνιδρυτής διάσημων Επιστημονικών Κέντρων στη Δανία και διεθνώς (Ινστιτούτο για την Επιστημονική Ελευθερία, Σκανδιναβικό Κέντρο Κοχρέιν, Σύμπραξη Κοχρέιν).Όπως ομολογεί (σε ανύποπτο χρόνο) το ίδιο το "Ελληνικά Hoaxes", «η διασημότερη και πλέον έγκυρη αυθεντία σ αυτόν τον τομέα [στον έλεγχο της ποιότητας των ιατρικών μελετών] είναι η Σύμπραξη Κοχρέιν, ένα παγκόσμιο δίκτυο ειδικών, με έδρα την Οξφόρδη, 15 κέντρα έρευνας και μελέτης ανά τον κόσμο, και 15.000 εθελοντές επιστήμονες που συνεργάζονται διεθνώς για την παραγωγή των γνωστών συστηματικών ανασκοπήσεων “Cochrane reviews”. (Δηλαδή εξετάζουν τις κλινικές δοκιμές και τις υπόλοιπες ιατρικές έρευνες και συντάσσουν συμπερασματικές εκθέσεις σχετικά με τις θεραπείες και την αποτελεσματικότητά τους σε διάφορες παθήσεις.)»Ο Δρ Γκότσε συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020, και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=q8vRAaPhqSs και τη δεύτερη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OB4PEtxt9YE& ;list=LL&index=19Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Γκότσε:• Περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο, αυτή η πανδημία είναι μια επιδημία πανικού. Όλο αυτό περιέχει πολύ λίγη επιστήμη και είναι σχεδόν αποκλειστικά πολιτική υπόθεση.• Τα μέτρα ενισχύουν την εξουσία αυτών που βγάζουν αυτές τις εντολές.• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνετέλεσε στον πανικό, λέγοντας ότι αυτός ο ιός είναι πολύ φονικός και πολύ μεταδοτικός, κανένα από τα οποία δεν αληθεύει.• Αν θέλουμε να σώσουμε ζωές, έχουμε επενδύσει υπερβολικά στην επιδημία του κορωνοϊού. Είναι πολύ πιο ακριβό το να αποφύγουμε 1 θάνατο από τον κορωνοϊό, σε σύγκριση με άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Άνθρωποι αυτή τη στιγμή πεθαίνουν στην Αφρική και αλλού, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αγωγή για ελονοσία και για φυματίωση εξαιτίας της υστερίας του κορωνοϊού. Θα μπορούσαμε να σώσουμε πολύ περισσότερες ζωές πολύ φθηνότερα, αν καταπολεμούσαμε το κάπνισμα, για παράδειγμα.• Οι μάσκες φαίνεται ότι θα μπορούσαν ίσως να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, μα αυτό είναι πολύ μικρό, ακόμα κι αν φορέσουν μάσκες όλοι οι πολίτες. Έχει υπολογισθεί στη Νορβηγία ότι χρειάζεται να φορούν μάσκα 200.000 πολίτες επί μία εβδομάδα προκειμένου να αποφευχθεί μία και μόνο μόλυνση.• Όπως φαίνεται, τα εμβόλια για τον κορωνοϊό θα επισπευστούν. Αυτό σημαίνει ότι θα γνωρίζουμε υπερβολικά λίγα για τις βλάβες από αυτά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δώσει στις εταιρίες νομική ασυλία, ώστε να μην είναι υπεύθυνες για τις αρνητικές επιπτώσεις των εμβολίων. Πιστεύω ότι αυτό είναι καταστροφή, επειδή οι φαρμακευτικές ήδη λειτουργούν σαν οργανωμένο έγκλημα.• Προηγούμενες περιπτώσεις με τη φαρμακευτική βιομηχανία έχουν δείξει πως όταν έχεις πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, αναδύεται μια εικόνα πολύ διαφορετική από αυτή που έχει προβάλει η εταιρεία. Άρα, υποπτευόμαστε ότι οι ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν απλά παραδώσει δημόσιο χρήμα σε μεγάλες εταιρίες χωρίς να έχουν διασφαλίσει ότι όλα θα γίνουν με διαφάνεια και ότι θα μπορούν να ελεγχθούν από άλλους.• Είναι μια φρικτή, φρικτή ιδέα, το να εμβολιάζεις ανθρώπους χωρίς την πλήρη ενημέρωση και συναίνεσή τους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δε θα συμβεί ποτέ στην Ευρώπη.Μετάφραση - Υποτιτλισμός - Επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Keywords vaccinespandemiccovid-19sars-cov-2pcr test

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