Neponderzoeker Marijke gaat achter nepveteraan Jurgen aan!

.Asogekkie Marijke de Jong loopt buiten in het donker, wat een zieltje is het toch.

Ze weet van zichzelf dat ze geen slecht mens is, anders had ze nooit een pedohunter geworden en had ze zich ook nooit met de meisjes in de prostitutie ingelaten.

Eigenlijk had Marijke 'deetektiefe' willen worden, maar het lot besliste anders en nu is ze al heel lang pedohunter, ze heeft heel veel pedofielen op het oog en ze heeft ook in de beveiliging gezeten dus ze weet hoe het werkt allemaal.

Nee, wappie Marijke neem je niet zomaar in het ootje.

Marijke denkt dat Videre ene Jurgen Smits is, het toeval wil dat mafkees Ron Schonfeld daar ook al aan de deur is geweest. Toeval?

Neponderzoeker Marijke wil nu zelf ook eens langsgaan, nou, daar zal gekkie Jurgen op zitten te wachten zeg!

Al met al heeft fantast Marijke de tijd van haar leven, ze geniet van de aandacht en zorgt daardoor voor nog meer verdeeldheid en ruzie onder de gekkies.

Een lange live van een verloren ziel, voor de liefhebbers!

En wij?

Wij hangen achterover en lachen. Keihard!