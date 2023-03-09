BLUE MO5GELLONS TOOTH (1/2)

Von DWD:

BLUE MO5GELLONS TOOTH - Das Video welches Youtube auf Grund medizinischer Fehlinformationen entfernen musste. Medizinische Fehlinformationen, obwohl Impfung, Covid oder MRNA kein einziges mal ausgesprochen wurde. Daraus lässt sich schließen, dass es keine KI war in deren Filter dieser Beitrag geriet, sondern vielmehr ein "menschlicher" Lenser oder Zensor, der erkannte um was es hier geht. Auf meinem Hauptkanal habe ich nun 2 aktive Strikes, ein dritter würde die vollständige Löschung des gesamten Kanals nach sich ziehen. Es wäre der sechste Kanal, den sie mir löschen. Um dem zu entgehen, habe ich nahezu alle Videos dort komplett gelöscht, denn auch ein bloß auf "Privat" gestelltes Video bleibt von ihrer Zensur nicht verschont. Es wird dort also mindestens die nächsten zwei Wochen nichts Neues geben.

