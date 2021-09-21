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MASSENPSYCHOSE – Wie eine ganze Bevölkerung PSYCHISCH KRANK wird
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222 views • September 21, 2021
Englisches Original: https://www.youtube.com/watch?v=09maaUaRT4M
Übersetztes Original: https://www.youtube.com/watch?v=9vVn6BKqSUw
Bei diesem Video handelt es sich um eine deutsche Übersetzung des englischen Originals „MASS PSYCHOSIS - How an Entire Population Becomes MENTALLY ILL“. Das Original-Video wurde von After Skool in Kollaboration mit Academy of Ideas erstellt und bei After Skool hochgeladen. Wir haben uns dazu entschieden, das Video zu übersetzen, da wir es allgemein - und gerade mit Blick auf die heutige Zeit - als enorm lehrreich und wichtig empfinden, zumal es die vielen Facetten einer Massenpsychose präzise auf den Punkt bringt. Aus diesem Grund hoffen wir, mit der deutschen Fassung dazu beitragen zu können, dass das Video einem noch breiteren Publikum zugänglich wird.
Wir möchten uns bei After Skool sowie Academy of Ideas für die Zeit und Mühe, die in die Erstellung dieses Videos geflossen ist, bedanken. Laut After Skool war das Video für über ein Jahr in der Entstehung. Diese Arbeit verdient Respekt, Aufmerksamkeit und Dank – an diesen Tagen vielleicht sogar noch mehr als sonst.
Besucht doch gerne die Kanäle der beiden und seht euch das Video in der Original-Fassung nochmal an. Wir freuen uns über konstruktive Gedanken in den Kommentaren.
After Skool: https://www.youtube.com/c/AfterSkool
Academy of Ideas: https://www.youtube.com/c/academyofideas
Übersetztes Original: https://www.youtube.com/watch?v=9vVn6BKqSUw
Bei diesem Video handelt es sich um eine deutsche Übersetzung des englischen Originals „MASS PSYCHOSIS - How an Entire Population Becomes MENTALLY ILL“. Das Original-Video wurde von After Skool in Kollaboration mit Academy of Ideas erstellt und bei After Skool hochgeladen. Wir haben uns dazu entschieden, das Video zu übersetzen, da wir es allgemein - und gerade mit Blick auf die heutige Zeit - als enorm lehrreich und wichtig empfinden, zumal es die vielen Facetten einer Massenpsychose präzise auf den Punkt bringt. Aus diesem Grund hoffen wir, mit der deutschen Fassung dazu beitragen zu können, dass das Video einem noch breiteren Publikum zugänglich wird.
Wir möchten uns bei After Skool sowie Academy of Ideas für die Zeit und Mühe, die in die Erstellung dieses Videos geflossen ist, bedanken. Laut After Skool war das Video für über ein Jahr in der Entstehung. Diese Arbeit verdient Respekt, Aufmerksamkeit und Dank – an diesen Tagen vielleicht sogar noch mehr als sonst.
Besucht doch gerne die Kanäle der beiden und seht euch das Video in der Original-Fassung nochmal an. Wir freuen uns über konstruktive Gedanken in den Kommentaren.
After Skool: https://www.youtube.com/c/AfterSkool
Academy of Ideas: https://www.youtube.com/c/academyofideas
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