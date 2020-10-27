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Koronawirus. Wyprodukowany w USA i Chinach.
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18488 views • October 27, 2020
W niniejszym filmie Alex Jones rozmawia z dr. Francisem Boyle ekspertem od prawa międzynarodowego rozprzestrzeniania broni biologicznych. Tłumaczy on pochodzenie koronawirusa, który pierwotnie powstał w USA w wojskowym forcie Detrick, następnie oddano go do Uniwersytetu Północnej Karoliny, który za pieniądze z Chin opracował kolejne niebezpieczne mutacje wirusa szkoląc przy tym chińskich naukowców. Podczas wzmacniania funkcji wirusowych do wirusa SARS dodano m.in. elementy HIV. Wyszkoleni w USA naukowcy rozwijali dalej te patogeny tworząc broń biologiczną, która w bliżej niewyjaśniony sposób zaczęła rozprzestrzeniać się w Chinach. Zapraszamy do zapoznania się z tym bardzo ważnym filmem.
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/koronawirus_wyprodukowany,p1213168069
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/koronawirus_wyprodukowany,p1213168069
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