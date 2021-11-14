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Доктор Ариана Лав: В вакцине ГМО гидры для создания новых гибридных видов из человека
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19890 views • November 14, 2021
Подборка патентов и полезной информации по ковидной вакцине Арианы Лав:
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/12/08/covid-19-patent-horrors/
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/12/08/covid-vaxx-patents-gene-deletion-lentivirus-cdna-and-no-stop-codons/
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/12/17/quantum-dots-dna-barcoding-nano-razors-the-israeli-state/?preview_id=6307&;preview_nonce=b9309a1041&preview=true&_thumbnail_id=6387
Мои видео на канале Neba Luch https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/
Ссылка на мой канал в Телеграме https://t.me/luchneba
Бастион: https://bastyon.com/luch_neba
Перевод к интервью см. здесь:
doc https://cloud.mail.ru/public/Mvma/SkjgvDkJQ
odt https://cloud.mail.ru/public/zq88/XDXqT6igW
(перевод дополнен некоторыми полезными пояснениями и ссылками, в частности на тему CRISPR/Cas9, трансфекции и электропорации, о которых упоминается в этом интервью)
В этом видео предлагаю дублированный перевод из этого оригинального видео, которое вы можете посмотреть по ссылке:
Doctor: Hydras and Parasites in Vaxx, Transfecting Humans Into New Species | Stew Peters
https://tv.gab.com/channel/realstewpeters/view/doctor-hydras-and-parasites-in-vaxx-617992599d80572a99aa9076
Холистический терапевт из Финляндии, Ариана Лав говорит, что коронавирусная вакцина содержит ГМО гидр, для того чтобы сделать из людей “новые гибридные виды”.
Dr. Carrie Madej говорит, что эта самая Hydra Vulgaris обнаружена в вакцинах — ровно с 23:32 этого видео https://www.brighteon.com/408e7852-0bb4-473d-b15c-5be2bef68c55
В статье от 2015 г. https://phys.org/news/2015-11-hydra-genetic.html говорится о том, что эти животные могут полностью восстанавливаться (регенирировать) из любой части тела: “Champion of regeneration, the freshwater polyp Hydra is capable of reforming a complete individual from any fragment of its body. It is even able to remain alive when all its neurons have disappeared.”
Может, быть именно из-за подобных манипуляций с человеческой ДНК через эту ковидную вакцину и исполнится пророчество:
В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них.
Откровение Иоанна 9:6 https://studybible.ru/syn/66/9/#6
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы.
1-е послание Коринфянам 3:17 https://studybible.ru/syn/53/3/#17
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/12/08/covid-19-patent-horrors/
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/12/08/covid-vaxx-patents-gene-deletion-lentivirus-cdna-and-no-stop-codons/
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/12/17/quantum-dots-dna-barcoding-nano-razors-the-israeli-state/?preview_id=6307&;preview_nonce=b9309a1041&preview=true&_thumbnail_id=6387
Мои видео на канале Neba Luch https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/
Ссылка на мой канал в Телеграме https://t.me/luchneba
Бастион: https://bastyon.com/luch_neba
Перевод к интервью см. здесь:
doc https://cloud.mail.ru/public/Mvma/SkjgvDkJQ
odt https://cloud.mail.ru/public/zq88/XDXqT6igW
(перевод дополнен некоторыми полезными пояснениями и ссылками, в частности на тему CRISPR/Cas9, трансфекции и электропорации, о которых упоминается в этом интервью)
В этом видео предлагаю дублированный перевод из этого оригинального видео, которое вы можете посмотреть по ссылке:
Doctor: Hydras and Parasites in Vaxx, Transfecting Humans Into New Species | Stew Peters
https://tv.gab.com/channel/realstewpeters/view/doctor-hydras-and-parasites-in-vaxx-617992599d80572a99aa9076
Холистический терапевт из Финляндии, Ариана Лав говорит, что коронавирусная вакцина содержит ГМО гидр, для того чтобы сделать из людей “новые гибридные виды”.
Dr. Carrie Madej говорит, что эта самая Hydra Vulgaris обнаружена в вакцинах — ровно с 23:32 этого видео https://www.brighteon.com/408e7852-0bb4-473d-b15c-5be2bef68c55
В статье от 2015 г. https://phys.org/news/2015-11-hydra-genetic.html говорится о том, что эти животные могут полностью восстанавливаться (регенирировать) из любой части тела: “Champion of regeneration, the freshwater polyp Hydra is capable of reforming a complete individual from any fragment of its body. It is even able to remain alive when all its neurons have disappeared.”
Может, быть именно из-за подобных манипуляций с человеческой ДНК через эту ковидную вакцину и исполнится пророчество:
В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них.
Откровение Иоанна 9:6 https://studybible.ru/syn/66/9/#6
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы.
1-е послание Коринфянам 3:17 https://studybible.ru/syn/53/3/#17
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