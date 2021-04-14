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Clown Planet News (14 April 2021) Hump Day Edition: DARPA Chip on 60 Minutes, War with Russia?
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80 views • April 15, 2021
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https://breaking911.com/new-bill-introduced-in-texas-would-criminalize-parents-for-allowing-their-children-to-get-hormone-treatments-and-sex-change-surgeries/
https://news.antiwar.com/2021/04/14/irans-supreme-leader-warns-against-nuclear-talks-of-attrition/
https://www.catholicnewsagency.com/news/247280/house-republicans-seek-to-defund-un-agency-over-abortion-concerns
https://americanmilitarynews.com/2021/04/russia-china-warn-biden-at-same-time-to-stay-out-of-ukraine-taiwan/
https://www.youtube.com/watch?v=iywKH60NUGg
https://twitter.com/disclosetv/status/1381725430097580040
https://www.thejournal.ie/council-of-eu-5410140-Apr2021/?utm_source=twitter_short
https://www.thejournal.ie/poll-vaccine-passport-ireland-5406617-Apr2021/
https://twitter.com/Breaking911/status/1382143200928878595
https://twitter.com/disclosetv/status/1382093505506512898
https://twitter.com/disclosetv/status/1382370017031950341
https://twitter.com/LifeNewsHQ/status/1381993162005168130
https://twitter.com/IvankaTrump/status/1382435705847226369
https://twitter.com/elleprovocateur/status/1246853634819796997
https://www.youtube.com/watch?v=3J8eL9f-fEs
https://twitter.com/disclosetv/status/1381959351175315456
https://twitter.com/naomirwolf/status/1381742484221480960
https://twitter.com/NewsForAllIre/status/1382287389087895554
https://www.openvaers.com/covid-data
https://yellowhammernews.com/senate-unanimously-passes-bill-to-ban-vaccine-passports-being-mandated-in-alabama/
https://twitter.com/birb_k/status/1381278909191180289
https://rumble.com/vfo0br-this-california-county-is-launching-a-vaccine-passport...is-yours-next.html?mref=jcwo5&;mc=2sdbb
https://news.cgtn.com/news/2021-04-14/U-S-COVID-cases-go-higher-hospitalizations-up-for-2nd-week-in-a-row-ZsARqyC2SQ/index.html
https://www.pbs.org/newshour/nation/biden-calls-on-celebrity-partners-community-leaders-to-boost-covid-vaccinations
https://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/547899-biden-obamas-and-celebrity-guests-coronavirus-vaccination-tv?rl=1
https://twitter.com/selenagomez/status/1381955716840316930
https://twitter.com/Twins/status/1376529275638145037
https://twitter.com/AlexBerenson/status/1382451923677278209
https://breaking911.com/breaking-cdc-examining-death-of-virginia-woman-as-part-of-johnson-johnson-vaccine-probe/
https://twitter.com/zerohedge/status/1381961872631533568
https://twitter.com/Breaking911/status/1382017175637090309
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1382462857623834624
https://twitter.com/disclosetv/status/1381594112693055491
https://www.youtube.com/watch?v=1ZuFBCZaG_o
https://www.youtube.com/watch?v=FotvBKza-5I
https://www.corbettreport.com/darpa-exposed-video/
https://twitter.com/brocwest/status/1381853522577121281/photo/1
https://twitter.com/drsimonegold/status/1382321227029692418
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1382447013715922948
https://www.catholicnewsagency.com/news/247234/colorado-bishops-to-restore-sunday-mass-obligation-on-pentecost
https://www.thelastamericanvagabond.com/darpas-implantable-covid-19-microchip-is-here-study-finds-variants-hurt-vaxxed-more-than-unvaxxed/
https://www.thelastamericanvagabond.com/denis-rancourt-interview-experts-banned-from-research-publication-for-challenging-covid-narrative/
https://www.thelastamericanvagabond.com/michael-yeadon-interview-former-pfizer-vp-speaks-out-on-dangers-of-mrna-vaccines-covid-illusion/
https://www.weforum.org/focus/podcasts
https://pod.link/1517364006/episode/06e7f82e0f9e3cec55f42c86cd6ca0b7
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