BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Clown Planet News (14 April 2021) Hump Day Edition: DARPA Chip on 60 Minutes, War with Russia?
Sensus Fidelium
Sensus Fidelium
70 followers
Follow
1
Share
Report
80 views • April 15, 2021
https://twitter.com/Breaking911/status/1381754758936072193

https://twitter.com/ACLU/status/1381712988462256129

https://twitter.com/Breaking911/status/1382077392894750724

https://breaking911.com/new-bill-introduced-in-texas-would-criminalize-parents-for-allowing-their-children-to-get-hormone-treatments-and-sex-change-surgeries/

https://news.antiwar.com/2021/04/14/irans-supreme-leader-warns-against-nuclear-talks-of-attrition/

https://www.catholicnewsagency.com/news/247280/house-republicans-seek-to-defund-un-agency-over-abortion-concerns

https://americanmilitarynews.com/2021/04/russia-china-warn-biden-at-same-time-to-stay-out-of-ukraine-taiwan/

https://www.youtube.com/watch?v=iywKH60NUGg

https://twitter.com/disclosetv/status/1381725430097580040

https://www.thejournal.ie/council-of-eu-5410140-Apr2021/?utm_source=twitter_short

https://www.thejournal.ie/poll-vaccine-passport-ireland-5406617-Apr2021/

https://twitter.com/Breaking911/status/1382143200928878595

https://twitter.com/disclosetv/status/1382093505506512898

https://twitter.com/disclosetv/status/1382370017031950341

https://twitter.com/LifeNewsHQ/status/1381993162005168130

https://twitter.com/IvankaTrump/status/1382435705847226369

https://twitter.com/elleprovocateur/status/1246853634819796997

https://www.youtube.com/watch?v=3J8eL9f-fEs

https://twitter.com/disclosetv/status/1381959351175315456

https://twitter.com/naomirwolf/status/1381742484221480960

https://twitter.com/NewsForAllIre/status/1382287389087895554

https://www.openvaers.com/covid-data

https://yellowhammernews.com/senate-unanimously-passes-bill-to-ban-vaccine-passports-being-mandated-in-alabama/

https://twitter.com/birb_k/status/1381278909191180289

https://rumble.com/vfo0br-this-california-county-is-launching-a-vaccine-passport...is-yours-next.html?mref=jcwo5&;mc=2sdbb

https://news.cgtn.com/news/2021-04-14/U-S-COVID-cases-go-higher-hospitalizations-up-for-2nd-week-in-a-row-ZsARqyC2SQ/index.html

https://www.pbs.org/newshour/nation/biden-calls-on-celebrity-partners-community-leaders-to-boost-covid-vaccinations

https://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/547899-biden-obamas-and-celebrity-guests-coronavirus-vaccination-tv?rl=1

https://twitter.com/selenagomez/status/1381955716840316930

https://twitter.com/Twins/status/1376529275638145037

https://twitter.com/AlexBerenson/status/1382451923677278209

https://breaking911.com/breaking-cdc-examining-death-of-virginia-woman-as-part-of-johnson-johnson-vaccine-probe/

https://twitter.com/zerohedge/status/1381961872631533568

https://twitter.com/Breaking911/status/1382017175637090309

https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1382462857623834624

https://twitter.com/disclosetv/status/1381594112693055491

https://www.youtube.com/watch?v=1ZuFBCZaG_o

https://www.youtube.com/watch?v=FotvBKza-5I

https://www.corbettreport.com/darpa-exposed-video/

https://twitter.com/brocwest/status/1381853522577121281/photo/1

https://twitter.com/drsimonegold/status/1382321227029692418

https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1382447013715922948

https://www.catholicnewsagency.com/news/247234/colorado-bishops-to-restore-sunday-mass-obligation-on-pentecost

https://www.thelastamericanvagabond.com/darpas-implantable-covid-19-microchip-is-here-study-finds-variants-hurt-vaxxed-more-than-unvaxxed/

https://www.thelastamericanvagabond.com/denis-rancourt-interview-experts-banned-from-research-publication-for-challenging-covid-narrative/

https://www.thelastamericanvagabond.com/michael-yeadon-interview-former-pfizer-vp-speaks-out-on-dangers-of-mrna-vaccines-covid-illusion/

https://www.weforum.org/focus/podcasts

https://pod.link/1517364006/episode/06e7f82e0f9e3cec55f42c86cd6ca0b7
Keywords
newssocietyvaccinechristiancatholicculturecovid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Pentagon&#8217;s Desperate MOAB Plan: A Symbolic Attack That Won&#8217;t Win the War

The Pentagon’s Desperate MOAB Plan: A Symbolic Attack That Won’t Win the War

Mike Adams
Zelensky Says Ukraine Got No Warning Before Russian Strikes; Trump Denies Intel Cut-Off

Zelensky Says Ukraine Got No Warning Before Russian Strikes; Trump Denies Intel Cut-Off

Garrison Vance
The Vaccine Deception and the Medicine of Light

The Vaccine Deception and the Medicine of Light

Mike Adams
A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

A prophecy for Kabul: Pakistan warns the Taliban that the militants it shelters may come for its throne

Lance D Johnson
The Age of Incompetence: We&#8217;re Now Living Through a Collapse of Reason

The Age of Incompetence: We’re Now Living Through a Collapse of Reason

Mike Adams
Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Zelensky cares more about his own power than the citizens he supposedly serves, using wartime as the perfect cover

Lance D Johnson
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy