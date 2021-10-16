BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Civil War: Surplus and Minuses | Live From The Lair
Redonkulas.com Productions
Redonkulas.com Productions
675 followers
Follow
1
Share
Report
102 views • October 16, 2021
When it comes to planning ahead, sometimes you have to make like rich old dudes and go foreign.
#Veteran #CivilWar #PoppsPreppers

If you want to keep seeing this content, be sure to sign up for memberships on these sites!
https://redonkulas.locals.com/
https://www.subscribestar.com/redonkulas
https://www.patreon.com/redonkulaspopp

Brought to you by Dr. B. Real’s series on “Surviving Fourth Wave Feminism”
Volume 1: https://www.amazon.com/War-West-Surviving-Fourth-Feminism/dp/B08928L8JZ/
Volume 2: https://www.amazon.com/Surviving-Fourth-Wave-Feminism-West/dp/B08BDSDK6H

Featuring music by TeknoAXE’s Royalty Free Music
http://www.teknoaxe.com/

How can you support Popp Culture?
Go to http://www.Redonkulas.com/donate
You can contribute via Patreon, Paypal, SubscribeStar or Cryptocurrency!
Purchase your genuine Redonkulas swag on http://www.PatrolBase.net

Send physical donations to:
Redonkulas.com Productions
29488 Woodward Avenue, Unit 407
Royal Oak, MI 48072
If you write a check, make it out to Second Class Citizen, 501c3
All donations are tax deductible

Check us out on all these platforms and social media!
https://www.youtube.com/terrencepoppculture
https://www.youtube.com/gruntspeak
https://www.bitchute.com/channel/OKW5LabMcxGi/
https://www.rumble.com/redonkulaspopp
https://www.brighteon.com/channels/redonkulas
https://www.parler.com/profile/RedonkulasPopp/
https://www.minds.com/redonkulas
https://www.Redonkulas.com

Watch us live on these channels every Tuesday at 8pm Eastern!
https://www.youtube.com/redonkulaspopp
https://www.manosphere.tv/@redonkulaspopp
https://www.mgtow.tv/@redonkulaspopp
https://odysee.com/@REDONKULAS/
https://www.twitch.tv/redonkulaspopp
https://www.roxytube.com/@redonkulas
https://dlive.tv/TerrencePopp
Keywords
civil warpreppingveteranmilitarysurvivalwararmyredonkulaslive from the lairterrence popppopps preppers
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Obama-Appointed Judge Slams the Brakes on Trump&#8217;s $100,000 H-1B Visa Fee

Obama-Appointed Judge Slams the Brakes on Trump’s $100,000 H-1B Visa Fee

Douglas Harrington
AP-NORC Poll: Most Americans Blame Trump for High Prices as Economic Approval Hits New Low

AP-NORC Poll: Most Americans Blame Trump for High Prices as Economic Approval Hits New Low

Sterling Ashworth
COVID Was the Warm-Up: The Global Energy Sabotage Is the Real Kill Switch

COVID Was the Warm-Up: The Global Energy Sabotage Is the Real Kill Switch

Mike Adams
&#8220;Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens&#8221; on BrightU: Inside an unconventional philosophy of farm health

“Foundations in Farming and Homesteading + Pastured Laying Hens” on BrightU: Inside an unconventional philosophy of farm health

Belle Carter
The invisible shield: How Faraday technology is revolutionizing personal security and emergency preparedness

The invisible shield: How Faraday technology is revolutionizing personal security and emergency preparedness

HRS Editors
UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy