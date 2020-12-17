Você está insatisfeito com seus resultados? Com a sua vida? O curso online A Lâmpada da Prosperidade é a resposta que procurava. Numa linguagem simples e objetiva, vai pegar em sua mão e guiá-lo através da Jornada do Vencedor, uma sequência com oito poderosas ferramentas que vai te ensinar a transformar seus sonhos em realidade. Vem comigo! Vou te dar uma pequena amostra de como esse método simples, rápido e poderoso irá mudar a sua vida. A primeira coisa é entender claramente dois importantes conceitos: 1º - O Que é Prosperidade "Prosperidade é a qualidade ou estado que expressa a conquista de resultados satisfatórios em todos os aspectos da vida e que geram o sentimento de abundância e felicidade." 2º - O Que é o Poder do Efeito Composto "O Efeito composto é o resultado de pequenas ações e pequenas mudanças que, realizadas de forma consistente, acumulam-se ao longo de um determinado tempo, gerando grandes resultados." Conhecimento é Poder Agora, veja um pequeno resumo com 8 poderosas ferramentas para Transformar Seus Sonhos em Realidade: Francis Bacon, filósofo inglês, no início do século XVII disse: “O conhecimento é em si mesmo um poder.”. Nesse capítulo, numa série de oito lições, você irá adquirir um conjunto de conhecimentos que te farão compreender melhor a essência do poder do efeito composto e como nos levam a prosperidade. Vejamos: Objetivo e Metas O termo objetivo diz respeito a um fim que se quer atingir. Nesse sentido, é sinônimo de “alvo definido em metas”. (wikipédia) Os sonhos são a origem de tudo que a humanidade constrói. Mas isso só ocorre quando eles são transformados em objetivos e uma sequência de pequenas ações se acumulam, ao longo de um determinado período de tempo, para a sua realização. Pequenos Hábitos Os Hábitos Controlam Nossas Vidas O que fazemos ou deixamos de fazer ao longo das nossas vidas é controlado pelos nossos hábitos: a maneira como enxergamos as coisas e como agimos no cotidiano. Portanto, se quisermos mudar os nossos resultados, temos primeiro que mudar alguns dos nossos hábitos e criarmos outros. Consistência “É preciso que as pequenas ações e mudanças, bem como os novos hábitos, sejam mantidos de forma consistente.” Não adianta começar algo, gastar tempo, dinheiro, se esforçar e depois ir perdendo o interesse, o foco, diminuindo a frequência até desistir. Força de Vontade O desejo, a vontade de conquistar algo em sua vida é o que te inspira a agir, acordar cedo e fazer as coisas que devem ser feitas para alcançar as metas e seu grande objetivo. Portanto, sempre que o desânimo bater à sua porta, querendo te seduzir para deixar para depois ou até mesmo desistir, lembre-se daquilo que te fez começar; daquilo que te inspirou e o colocou em ação. Lembre de sua vontade. A força da sua vontade é a ferramenta mais poderosa para mantê-lo firme na execução das tarefas que precisam ser realizadas. Ela é a única capaz de manter a sua mente focada no que realmente te importa e não se perder nas distrações. Foco A frase “Seu Foco é a Sua Realidade”, do Mestre Yoda (no filme Star Wars), resume, de forma muito clara e objetiva, o que significa foco levando-se em conta aquilo a que mais dedicamos a nossa atenção. “Foco é a atenção que dispensamos às coisas e que, cumulativamente, vai construindo a nossa realidade.” Resiliência Esteja preparado e entenda como natural as dificuldades que vão surgindo. Assim, a cada obstáculo vencido, você obtém preciosas informações e torna-se mais forte. Seja resiliente. “Resiliência é a capacidade de resistir às adversidades, adaptar-se e até fortalecer-se com elas.“ Ação A palavra ação possui inúmeros significados, dependendo do contexto ou da área de conhecimento em questão. Todavia, ela nos remete sempre à ideia de movimento, energia, mudança. Ação também está associado à mudança de estado; criação de uma nova realidade. Dificilmente conseguiremos realizar de forma correta uma ação necessária para se realizar uma meta e alcançar um objetivo, se estivermos cheios de dúvidas em relação ao objetivo e/ou a nossa capacidade de sermos bem sucedidos. Mudança de Paradigma Paradigma é uma palavra empregada em vários ramos da ciência e outras áreas do conhecimento humano. De maneira geral, é empregada com o sentido de apresentar algo como um modelo, como um padrão. “Paradigma é o conjunto de ideias e hábitos que povoam o nosso subconsciente e que determinam nossa maneira de enxergarmos o mundo e de interagirmos com ele.”