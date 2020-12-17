© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
A Lâmpada da Prosperidade
Follow
0
Download MP3
Share
Report
4 views • December 17, 2020
Você está insatisfeito com seus resultados? Com a sua vida? O curso online A Lâmpada da Prosperidade é a resposta que procurava. Numa linguagem simples e objetiva, vai pegar em sua mão e guiá-lo através da Jornada do Vencedor, uma sequência com oito poderosas ferramentas que vai te ensinar a transformar seus sonhos em realidade. Vem comigo! Vou te dar uma pequena amostra de como esse método simples, rápido e poderoso irá mudar a sua vida. A primeira coisa é entender claramente dois importantes conceitos: 1º - O Que é Prosperidade "Prosperidade é a qualidade ou estado que expressa a conquista de resultados satisfatórios em todos os aspectos da vida e que geram o sentimento de abundância e felicidade." 2º - O Que é o Poder do Efeito Composto "O Efeito composto é o resultado de pequenas ações e pequenas mudanças que, realizadas de forma consistente, acumulam-se ao longo de um determinado tempo, gerando grandes resultados." Conhecimento é Poder Agora, veja um pequeno resumo com 8 poderosas ferramentas para Transformar Seus Sonhos em Realidade: Francis Bacon, filósofo inglês, no início do século XVII disse: “O conhecimento é em si mesmo um poder.”. Nesse capítulo, numa série de oito lições, você irá adquirir um conjunto de conhecimentos que te farão compreender melhor a essência do poder do efeito composto e como nos levam a prosperidade. Vejamos: Objetivo e Metas O termo objetivo diz respeito a um fim que se quer atingir. Nesse sentido, é sinônimo de “alvo definido em metas”. (wikipédia) Os sonhos são a origem de tudo que a humanidade constrói. Mas isso só ocorre quando eles são transformados em objetivos e uma sequência de pequenas ações se acumulam, ao longo de um determinado período de tempo, para a sua realização. Pequenos Hábitos Os Hábitos Controlam Nossas Vidas O que fazemos ou deixamos de fazer ao longo das nossas vidas é controlado pelos nossos hábitos: a maneira como enxergamos as coisas e como agimos no cotidiano. Portanto, se quisermos mudar os nossos resultados, temos primeiro que mudar alguns dos nossos hábitos e criarmos outros. Consistência “É preciso que as pequenas ações e mudanças, bem como os novos hábitos, sejam mantidos de forma consistente.” Não adianta começar algo, gastar tempo, dinheiro, se esforçar e depois ir perdendo o interesse, o foco, diminuindo a frequência até desistir. Força de Vontade O desejo, a vontade de conquistar algo em sua vida é o que te inspira a agir, acordar cedo e fazer as coisas que devem ser feitas para alcançar as metas e seu grande objetivo. Portanto, sempre que o desânimo bater à sua porta, querendo te seduzir para deixar para depois ou até mesmo desistir, lembre-se daquilo que te fez começar; daquilo que te inspirou e o colocou em ação. Lembre de sua vontade. A força da sua vontade é a ferramenta mais poderosa para mantê-lo firme na execução das tarefas que precisam ser realizadas. Ela é a única capaz de manter a sua mente focada no que realmente te importa e não se perder nas distrações. Foco A frase “Seu Foco é a Sua Realidade”, do Mestre Yoda (no filme Star Wars), resume, de forma muito clara e objetiva, o que significa foco levando-se em conta aquilo a que mais dedicamos a nossa atenção. “Foco é a atenção que dispensamos às coisas e que, cumulativamente, vai construindo a nossa realidade.” Resiliência Esteja preparado e entenda como natural as dificuldades que vão surgindo. Assim, a cada obstáculo vencido, você obtém preciosas informações e torna-se mais forte. Seja resiliente. “Resiliência é a capacidade de resistir às adversidades, adaptar-se e até fortalecer-se com elas.“ Ação A palavra ação possui inúmeros significados, dependendo do contexto ou da área de conhecimento em questão. Todavia, ela nos remete sempre à ideia de movimento, energia, mudança. Ação também está associado à mudança de estado; criação de uma nova realidade. Dificilmente conseguiremos realizar de forma correta uma ação necessária para se realizar uma meta e alcançar um objetivo, se estivermos cheios de dúvidas em relação ao objetivo e/ou a nossa capacidade de sermos bem sucedidos. Mudança de Paradigma Paradigma é uma palavra empregada em vários ramos da ciência e outras áreas do conhecimento humano. De maneira geral, é empregada com o sentido de apresentar algo como um modelo, como um padrão. “Paradigma é o conjunto de ideias e hábitos que povoam o nosso subconsciente e que determinam nossa maneira de enxergarmos o mundo e de interagirmos com ele.”
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.