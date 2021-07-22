Cон Артёма про Чернобыльскую АЭС 19 июля 2021 г. Горькие воды и звезда по имени Полынь из Откровения.

Neba Luch 70 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

331 views • July 22, 2021



Артём понял, что ЧАЭС это Чернобыльская атомная электростанция. Мы всегда молимся, что Господь дал толкование сна, если сон от Него. Мы так поняли значение сна: БОГ СУДЬЯ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ГОРЬКОЙ ВОДОЙ. Вот почему. Чернобыль означает ПОЛЫНЬ. Известен из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Имя Даниил означает “Бог мой судья” или “Божий суд”.

Через этот сон Господь предупреждает, что Его суды начались и время испытать людей горькими водами. Будет ли это связано с возможными взрывами на разных АЭС, или с радиацией космического происхождения (например, от падения метеоритов – так как метеориты могут быть радиоактивными) или с применением биооружия властей против собственного народа через канализационную воду, - вариантов может быть много. Но важно понимать, что сейчас время АПОКАЛИПСИСА и второго ИСХОДА, а поэтому нужно знать отрывки из Библии про горькие воды полыни, чтобы лучше понимать, как пройти эти испытания с Божьей помощью.



10 Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.

11 Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.

Откровение Иоанна 8:10-11

Стих в оригинале



3 ибо мёд источают уста чужой жены, и мягче елея речь её;

4 но последствия от неё горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый;

Притчи 5:3-4



Чужая жена-блудница в Притчах 5:4 – это образ отступнической церкви и Вавилонской блудницы, где живые отношения с Богом заменены на мёртвые ритуалы и человеческие постановления. Поэтому Господь и призывает выйти из неё:

4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её;

Откровение Иоанна 18:4



В Ветхом Завете есть ещё отрывок про горькую воду, наводящую проклятие. Её давали пить жене, которая подозревалась в супружеской измене.

... и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в неё вода, наводящая проклятие, ко вреду её... и когда напоит её водою, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в неё, ко вреду её, и опухнет чрево её и опадёт лоно её, и будет эта жена проклятою в народе своём; если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою ...

Числа 5:24-28



Это назидание для церкви, которая должна хранить верность Христу, Который есть жених в притче о десяти девах (см. Евангелие от Матфея 25 главу) и возлюбленный в Песне Песней.

B книге Есфирь царица Астинь служит праобразом приглашённых на брачный пир, которые не были достойны, потому что находят отговорки, когда Господь стучится и зовёт. И поэтому Господь разводится со Своей женой и избирает Себе другую Невесту. Есфирь — праобраз Невесты Агнца, которая в Откровении 14:3-4 представленна в виде 144 000 избранных.



Время Апокалипсиса – это время, когда Господь оценивает, кто на троне вашего сердца – если не Он, то вы беззащитны. Это время избавиться от идолов.



20 Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов...

22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного.

Исаия 45:20-22



И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой, который Я постановил для них, и не слушали гласа Моего и не поступали по нему... вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью... Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.

Иеремия 9:13-15, 22-24

https://studybible.ru/syn/24/9/#24



И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришёл, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили.

Исход 20:20

https://studybible.ru/syn/2/20/#23



между тем Египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд.

Числа 33:4

https://studybible.ru/syn/4/33/#4



5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего.

6 За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.

Псалом 31:5-6

https://studybible.ru/syn/19/31/ Сон моего мужа Артёма про ЧАЭС приснился 19 июля 2021 г. - решили сразу записать (Артём даже зарисовал в моём блокнотике, так как одно слово по-речески было, Артём значет греческий). Во сне ему наш младший сын Данил протянул квадратный листок бумаги, на котором было написано чёрным фломастером два слова: ὕδωρ (по-гречески “вода”) и ЧАЭС.Артём понял, что ЧАЭС это Чернобыльская атомная электростанция. Мы всегда молимся, что Господь дал толкование сна, если сон от Него. Мы так поняли значение сна: БОГ СУДЬЯ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ГОРЬКОЙ ВОДОЙ. Вот почему. Чернобыль означает ПОЛЫНЬ. Известен из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Имя Даниил означает “Бог мой судья” или “Божий суд”.Через этот сон Господь предупреждает, что Его суды начались и время испытать людей горькими водами. Будет ли это связано с возможными взрывами на разных АЭС, или с радиацией космического происхождения (например, от падения метеоритов – так как метеориты могут быть радиоактивными) или с применением биооружия властей против собственного народа через канализационную воду, - вариантов может быть много. Но важно понимать, что сейчас время АПОКАЛИПСИСА и второго ИСХОДА, а поэтому нужно знать отрывки из Библии про горькие воды полыни, чтобы лучше понимать, как пройти эти испытания с Божьей помощью.10 Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.11 Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.Откровение Иоанна 8:10-11 https://studybible.ru/syn/66/8/#11 Стих в оригинале https://biblehub.com/interlinear/revelation/8-11.htm 3 ибо мёд источают уста чужой жены, и мягче елея речь её;4 но последствия от неё горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый;Притчи 5:3-4 https://studybible.ru/syn/20/5/#4 Чужая жена-блудница в Притчах 5:4 – это образ отступнической церкви и Вавилонской блудницы, где живые отношения с Богом заменены на мёртвые ритуалы и человеческие постановления. Поэтому Господь и призывает выйти из неё:4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её;Откровение Иоанна 18:4 https://studybible.ru/syn/66/18/ В Ветхом Завете есть ещё отрывок про горькую воду, наводящую проклятие. Её давали пить жене, которая подозревалась в супружеской измене.... и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в неё вода, наводящая проклятие, ко вреду её... и когда напоит её водою, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в неё, ко вреду её, и опухнет чрево её и опадёт лоно её, и будет эта жена проклятою в народе своём; если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою ...Числа 5:24-28Это назидание для церкви, которая должна хранить верность Христу, Который есть жених в притче о десяти девах (см. Евангелие от Матфея 25 главу) и возлюбленный в Песне Песней.B книге Есфирь царица Астинь служит праобразом приглашённых на брачный пир, которые не были достойны, потому что находят отговорки, когда Господь стучится и зовёт. И поэтому Господь разводится со Своей женой и избирает Себе другую Невесту. Есфирь — праобраз Невесты Агнца, которая в Откровении 14:3-4 представленна в виде 144 000 избранных.Время Апокалипсиса – это время, когда Господь оценивает, кто на троне вашего сердца – если не Он, то вы беззащитны. Это время избавиться от идолов.20 Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов...22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного.Исаия 45:20-22 https://studybible.ru/syn/23/45/#5 И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой, который Я постановил для них, и не слушали гласа Моего и не поступали по нему... вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью... Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.Иеремия 9:13-15, 22-24И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришёл, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили.Исход 20:20между тем Египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд.Числа 33:45 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего.6 За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.Псалом 31:5-6 Keywords chernobylposlednee vremyayulia litvinovaneba luchapokalipsisyulya kamyshlovagorkie vodynevesta agncasny o poslednem vremenichashi gnevasudny denatmonyi vzryvapokalipskniga otkroveniyaprorochestva bibliizvezda polynvtoroe prishestvie hristachaesjulia litvinovaotkrovenie ioanna

Show More