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Cон Артёма про Чернобыльскую АЭС 19 июля 2021 г. Горькие воды и звезда по имени Полынь из Откровения.
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331 views • July 22, 2021
Сон моего мужа Артёма про ЧАЭС приснился 19 июля 2021 г. - решили сразу записать (Артём даже зарисовал в моём блокнотике, так как одно слово по-речески было, Артём значет греческий). Во сне ему наш младший сын Данил протянул квадратный листок бумаги, на котором было написано чёрным фломастером два слова: ὕδωρ (по-гречески “вода”) и ЧАЭС.
Артём понял, что ЧАЭС это Чернобыльская атомная электростанция. Мы всегда молимся, что Господь дал толкование сна, если сон от Него. Мы так поняли значение сна: БОГ СУДЬЯ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ГОРЬКОЙ ВОДОЙ. Вот почему. Чернобыль означает ПОЛЫНЬ. Известен из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Имя Даниил означает “Бог мой судья” или “Божий суд”.
Через этот сон Господь предупреждает, что Его суды начались и время испытать людей горькими водами. Будет ли это связано с возможными взрывами на разных АЭС, или с радиацией космического происхождения (например, от падения метеоритов – так как метеориты могут быть радиоактивными) или с применением биооружия властей против собственного народа через канализационную воду, - вариантов может быть много. Но важно понимать, что сейчас время АПОКАЛИПСИСА и второго ИСХОДА, а поэтому нужно знать отрывки из Библии про горькие воды полыни, чтобы лучше понимать, как пройти эти испытания с Божьей помощью.
10 Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
11 Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
Откровение Иоанна 8:10-11 https://studybible.ru/syn/66/8/#11
Стих в оригинале https://biblehub.com/interlinear/revelation/8-11.htm
3 ибо мёд источают уста чужой жены, и мягче елея речь её;
4 но последствия от неё горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый;
Притчи 5:3-4 https://studybible.ru/syn/20/5/#4
Чужая жена-блудница в Притчах 5:4 – это образ отступнической церкви и Вавилонской блудницы, где живые отношения с Богом заменены на мёртвые ритуалы и человеческие постановления. Поэтому Господь и призывает выйти из неё:
4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её;
Откровение Иоанна 18:4 https://studybible.ru/syn/66/18/
В Ветхом Завете есть ещё отрывок про горькую воду, наводящую проклятие. Её давали пить жене, которая подозревалась в супружеской измене.
... и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в неё вода, наводящая проклятие, ко вреду её... и когда напоит её водою, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в неё, ко вреду её, и опухнет чрево её и опадёт лоно её, и будет эта жена проклятою в народе своём; если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою ...
Числа 5:24-28
Это назидание для церкви, которая должна хранить верность Христу, Который есть жених в притче о десяти девах (см. Евангелие от Матфея 25 главу) и возлюбленный в Песне Песней.
B книге Есфирь царица Астинь служит праобразом приглашённых на брачный пир, которые не были достойны, потому что находят отговорки, когда Господь стучится и зовёт. И поэтому Господь разводится со Своей женой и избирает Себе другую Невесту. Есфирь — праобраз Невесты Агнца, которая в Откровении 14:3-4 представленна в виде 144 000 избранных.
Время Апокалипсиса – это время, когда Господь оценивает, кто на троне вашего сердца – если не Он, то вы беззащитны. Это время избавиться от идолов.
20 Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов...
22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного.
Исаия 45:20-22 https://studybible.ru/syn/23/45/#5
И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой, который Я постановил для них, и не слушали гласа Моего и не поступали по нему... вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью... Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.
Иеремия 9:13-15, 22-24
https://studybible.ru/syn/24/9/#24
И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришёл, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили.
Исход 20:20
https://studybible.ru/syn/2/20/#23
между тем Египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд.
Числа 33:4
https://studybible.ru/syn/4/33/#4
5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего.
6 За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.
Псалом 31:5-6
https://studybible.ru/syn/19/31/
Артём понял, что ЧАЭС это Чернобыльская атомная электростанция. Мы всегда молимся, что Господь дал толкование сна, если сон от Него. Мы так поняли значение сна: БОГ СУДЬЯ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ГОРЬКОЙ ВОДОЙ. Вот почему. Чернобыль означает ПОЛЫНЬ. Известен из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Имя Даниил означает “Бог мой судья” или “Божий суд”.
Через этот сон Господь предупреждает, что Его суды начались и время испытать людей горькими водами. Будет ли это связано с возможными взрывами на разных АЭС, или с радиацией космического происхождения (например, от падения метеоритов – так как метеориты могут быть радиоактивными) или с применением биооружия властей против собственного народа через канализационную воду, - вариантов может быть много. Но важно понимать, что сейчас время АПОКАЛИПСИСА и второго ИСХОДА, а поэтому нужно знать отрывки из Библии про горькие воды полыни, чтобы лучше понимать, как пройти эти испытания с Божьей помощью.
10 Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
11 Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
Откровение Иоанна 8:10-11 https://studybible.ru/syn/66/8/#11
Стих в оригинале https://biblehub.com/interlinear/revelation/8-11.htm
3 ибо мёд источают уста чужой жены, и мягче елея речь её;
4 но последствия от неё горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый;
Притчи 5:3-4 https://studybible.ru/syn/20/5/#4
Чужая жена-блудница в Притчах 5:4 – это образ отступнической церкви и Вавилонской блудницы, где живые отношения с Богом заменены на мёртвые ритуалы и человеческие постановления. Поэтому Господь и призывает выйти из неё:
4 И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её;
Откровение Иоанна 18:4 https://studybible.ru/syn/66/18/
В Ветхом Завете есть ещё отрывок про горькую воду, наводящую проклятие. Её давали пить жене, которая подозревалась в супружеской измене.
... и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в неё вода, наводящая проклятие, ко вреду её... и когда напоит её водою, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в неё, ко вреду её, и опухнет чрево её и опадёт лоно её, и будет эта жена проклятою в народе своём; если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою ...
Числа 5:24-28
Это назидание для церкви, которая должна хранить верность Христу, Который есть жених в притче о десяти девах (см. Евангелие от Матфея 25 главу) и возлюбленный в Песне Песней.
B книге Есфирь царица Астинь служит праобразом приглашённых на брачный пир, которые не были достойны, потому что находят отговорки, когда Господь стучится и зовёт. И поэтому Господь разводится со Своей женой и избирает Себе другую Невесту. Есфирь — праобраз Невесты Агнца, которая в Откровении 14:3-4 представленна в виде 144 000 избранных.
Время Апокалипсиса – это время, когда Господь оценивает, кто на троне вашего сердца – если не Он, то вы беззащитны. Это время избавиться от идолов.
20 Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов...
22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного.
Исаия 45:20-22 https://studybible.ru/syn/23/45/#5
И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой, который Я постановил для них, и не слушали гласа Моего и не поступали по нему... вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью... Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.
Иеремия 9:13-15, 22-24
https://studybible.ru/syn/24/9/#24
И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришёл, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили.
Исход 20:20
https://studybible.ru/syn/2/20/#23
между тем Египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд.
Числа 33:4
https://studybible.ru/syn/4/33/#4
5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего.
6 За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.
Псалом 31:5-6
https://studybible.ru/syn/19/31/
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