El lado oscuro de las terapias naturales

Conferencia de Marichu Ríos realizada en Barcelona, el jueves 9 de febrero de 2023, en la sede de la Asociación Plural-21.

Según Marichu: «La salud no depende de tomar cosas para atacar la enfermedad, no depende de tomar consciencia del origen de lo que me pasa. La salud depende de dejar de hacer las cosas que me enferman.• La Naturaleza ya es perfecta, no puede, ni debe mejorarse.

• ¿Realmente hemos evolucionado o sólo hemos cambiado de dogma?

• Cometemos los mismos errores, pero disfrazados de falsa espiritualidad.

Marichu Ríos es Investigadora Independiente, acompaña a las personas que desean mejorar su salud y sus relaciones con el entorno desde una perspectiva holística, natural, eficaz y sin efectos adversos, a través de su Método Salmaia.

Desde Salmaia Salud Integral nos comentan que esta charla ha sido bloqueada en varios canales, incluso han enviado amenazas a Marichu, pero que ya está acostumbrada. Os agradecemos que podáis hacer difusión. Muchas gracias.

