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Silvano Trotta - La Tactique du Diable
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7 views • August 04, 2020
YT 3 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=44EQOPs2ACs
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Connaissez-vous le livre de C.S Lewis, écrit en 1942, "La Tactique du Diable"?
Puis on parlera des dégâts des masques et du nombre impressionnants de médecins qui commencent à s'ériger contre la Pensée Unique.
Sources :
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/belgique-masques-et-confusion-entre-tests-positifs-dits-cas-et-vrais-malades
https://covidinfos.net/covid19/obliger-au-port-du-masque-alors-que-lepidemie-disparait-est-une-aberration-scientifique-et-medicale-selon-le-dr-pascal-sacre/1490/
https://francais.rt.com/international/77393-masques-sont-muselieres-manifestation-contre-obligation-port-masque-londres
https://siksik.org/covid-19-pris-pour-des-cons/
https://www.thegatewaypundit.com/2020/08/report-study-used-dr-fauci-condemn-hydroxychloroquine-use-debunked-new-england-journal-medicine-will-not-publish-lifesaving-
https://www.youtube.com/watch?v=jAGdkZ1X_V0
https://www.youtube.com/watch?v=THUGUn4nbso
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401020305155
https://www.breizh-info.com/2020/08/02/148371/port-du-masque-en-exterieur-martin-blachier-medecin-epidemiologiste-est-contre/
https://www.youtube.com/watch?v=r0DG9E22hQg
https://www.capital.fr/economie-politique/jean-castex-brandit-la-menace-dun-nouveau-confinement-generalise-1377041
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Connaissez-vous le livre de C.S Lewis, écrit en 1942, "La Tactique du Diable"?
Puis on parlera des dégâts des masques et du nombre impressionnants de médecins qui commencent à s'ériger contre la Pensée Unique.
Sources :
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/belgique-masques-et-confusion-entre-tests-positifs-dits-cas-et-vrais-malades
https://covidinfos.net/covid19/obliger-au-port-du-masque-alors-que-lepidemie-disparait-est-une-aberration-scientifique-et-medicale-selon-le-dr-pascal-sacre/1490/
https://francais.rt.com/international/77393-masques-sont-muselieres-manifestation-contre-obligation-port-masque-londres
https://siksik.org/covid-19-pris-pour-des-cons/
https://www.thegatewaypundit.com/2020/08/report-study-used-dr-fauci-condemn-hydroxychloroquine-use-debunked-new-england-journal-medicine-will-not-publish-lifesaving-
https://www.youtube.com/watch?v=jAGdkZ1X_V0
https://www.youtube.com/watch?v=THUGUn4nbso
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401020305155
https://www.breizh-info.com/2020/08/02/148371/port-du-masque-en-exterieur-martin-blachier-medecin-epidemiologiste-est-contre/
https://www.youtube.com/watch?v=r0DG9E22hQg
https://www.capital.fr/economie-politique/jean-castex-brandit-la-menace-dun-nouveau-confinement-generalise-1377041
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