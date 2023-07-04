ВОЗ - ЗМЕЙ - НАЧЕРТАНИЕ

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Ютуб https://www.youtube.com/channel/UC3O4GpX_qecyfMBjfXoC2Gg
Телеграм https://t.me/piligrim153Первым генеральным директором ВОЗ был Брок Чисхольм, канадский врач-психиатр и организатор здравоохранения (1948—1953), соратник и приятель Рокфеллера старшего. В середине 1940-х гг. он заявлял, что для создания единого мирового правительства необходимо устранить из сознания людей их индивидуализм, верность своим традициям и национальному самосознанию. Он считал, что дети должны воспитываться в «настолько интеллектуально свободной среде», насколько это возможно, независимо от предрассудков и предубеждений (политических, моральных и религиозных) их родителей. А главный вред детской психике, по его мнению, наносила вера в Бога и в Санта-Клауса. Не случайно при его правлении в мире в кратчайшие сроки была создана огромная сеть крупных научно-исследовательских центров по изучению психики человека. ВОЗ молчаливо закрывала глаза на то, как ЦРУ, действуя под прикрытием Национального института психиатрии, а также Калифорнийского университета, запустило ряд крупномасштабных проектов по внедрению в жизнь средств управления человеком посредством ПСИ-технологий. Именно при Броке Чисхольме, в США был взят курс на завоевание мирового господства не через кровавые войны, а через установление полного контроля над психикой людских масс. ВОЗ и в дальнейшем никогда не возражал против подобных исследований и пси-опытов над людьми.
Замечу, что именно генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
Назначили человека в имя которого вплетено Имя Иисуса (Спаситель мира)
До середины XVII века наши предки первую часть имени Господа Иисуса Христа произносили как «Исус», а писали как «Iсус».
Тедрос Аданом ГебреИСУС
Почему в 2017 году?
А потому что в 2017 году было
Библия, Откровение Иоанна 12
23 сентября 2017 года
1 И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.
Которая, как известно родила младенца мужского пола (Христа)
И они задекларировали, что через ВОЗ явлен будет миру "спаситель" (спасение)
Явится "новое творение".
Через прививку. Вакцину.
Чтобы понять, что это такое отследите на примере дерева.
Берут к природному дереву и приращивают (прививают) иную жизнь от другого дерева и получается гибрид.
Как было во дни Ноя.
Всё это лежало ведь всегда на поверхности......
Всё как у Бога делают.
Ис 53:5: "Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились."
А это возможно только если Бог в нас поселился через нашу веру.
И у них это возможно потому что через их веру миру (сатане), через вакцинацию они творят внутри по своему образу новое творение.
Как я говорил существует три образа.
1Кор 15:49: "И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного."
А их упакуют в образ зверя ибо...
1Кор 15:48: "Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные."
Дальше можете мысль продолжить сами.